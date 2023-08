Barbón: "El problema no era Vox, el problema es que el PP ha asumido las políticas de Vox"

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha valorado este domingo la movilización de los socialistas en las últimas generales. "El problema no era Vox, el problema es que el PP ha asumido las políticas de Vox", ha dicho el dirigente asturiano. En su discurso en la tradicional fiesta socialista de La Camperona, Barbón ha comentado que la movilización de los socialistas fue también consecuencia de que veían los gobiernos que se estaban formando "sin pudor" en otras regiones de España, tanto con pactos con Vox o con el PP en solitario. "Hay comunidades autónomas donde está gobernando solo le PP y está aplicando exactamente las mismas políticas que allí donde gobiernan con Vox", ha comentado. Tras los resultados de las elecciones, confía Barbón en que se configure un gobierno progresista "que siga subiendo las pensiones, que defienda los derechos de las mujeres y que tenga claro que hay que defender la memoria democrática", ha apuntado. Ve "curioso" Barbón que el PP apele ahora a dirigentes socialistas para que les dejen gobernar como fuerza más votada. Ha recordado a los 'populares' que cualquier pacto que suponga dejar gobernar a otra formación tiene que pasar por el visto bueno de los militantes. "Así que dejen de llamarnos a nosotros, que nosotros no pintamos nada en esa decisión", ha comentado. Pero además, a dicho que el PP tampoco facilitó la investidura de Pedro Sánchez cuando fue la lista más votada, y que tampoco ha dejado gobernar a los socialistas, a pesar de ser los que más votos consiguieron, ni en Extremadura ni en el municipio asturiano de Gijón. Son lugares donde gobiernan los 'populares' con "pactos de la vergüenza", ha criticado. Al tradicional acto de homenaje de La Bornaína y al la fiesta de La Camperona también estaba prevista la asistencia de la nueva vicesecretaria general de Organización y Coordinación, Rita Camblor. Sin embargo, el secretario general de la agrupación socialista de San Martín del Rey Aurelio y alcalde, comunicó a los presentes que Camblor no podía acudir ya que había dado positivo en COVID-19.