Bagnaia afirma estar "satisfecho con el global del fin de semana"

Silverstone (Gran Bretaña), 6 ago (EFE).- El líder del mundial de MotoGP y segundo en la carrera de Silverstone, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia afirmó estar "satisfecho con el global del fin de semana, pese a los problemas del sábado".

"Quizás el neumático blando no era la mejor elección y veía que iba muy al límite con él y cuando empezó a llover, sentí miedo porque no encontraba el límite de los neumáticos, especialmente en la curva 11 y veía a Aleix muy cerca. Sabía que lo iba intentar y sabía el potencial de tracción de su Aprilia, pero estaba preparado para responder ese ataque y no fue suficiente. Se ha merecido esta victoria", ha reconocido Bagnaia.

De la carrera explicó que "desde el primer momento he apretado y no he dejado de hacerlo hasta el final ya que no entra en mi cabeza conformarme con un resultado, y aquí quería ganar, pero cuando empezó a llover vi que era un momento crítico porque resulta más difícil saber dónde y cómo apretar y eso que traté de entender la situación, pero me daba la sensación de que no sacaba todo el potencial y es algo que tengo que mejorar".

"Para el campeonato, es el momento en el que tengo mayor ventaja y tengo que aprovecharlo", reconoció.

"Por fin estoy entendiendo cómo apretar de la manera correcta, porque el neumático delantero es muy crítico, tienes que cuidarlo y para llegar a entender esto me costó más tiempo que otros pilotos, como Quartararo, que lo hizo más rápido", comenta Bagnaia.

"En el equipo consideramos que la parte más difícil del fin de semana es la carrera del domingo, que es donde se dan más puntos y por eso este año, durante los entrenamientos, estamos trabajando mucho para la carrera, rodando con neumáticos usados, y por eso parece que no estoy delante", reconoce el vigente campeón del mundo de MotoGP. EFE

JLL/arh