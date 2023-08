Vecinos de Colera (Girona): "Veíamos unas llamaradas que parecía que se acababa el mundo"

Barcelona, 5 ago (EFE).- Los residentes en Colera (Girona), población que ayer se vio rodeada por el fuego que se originó en Portbou, han relatado la angustia y el miedo que vivieron durante la pasada noche y de madrugada, pues, tal y como ha relatado a Efe una vecina, "se veían unas llamaradas que parecía que se acababa el mundo".

Así lo ha descrito Anabel Villa, quien ha explicado que en su casa lo han pasado "bastante mal, con angustia", sobre todo "los abuelos, que estaban muy asustados porque su casa estaba al lado del fuego".

"Mi hijo ha estado apagando el fuego y me mandaba fotos. Ha sido todo brutal, yo he llegado a llorar", ha añadido esta vecina, que ha relatado que en su casa no han podido dormir en toda la noche.

También ha pasado una noche de tensión Ramon Nogueras, que vio cómo se quemaba el jardín de su casa y cómo el fuego llegó hasta el mismo muro de la vivienda, pues "hasta la esterilla de la puerta se ha quemado".

"La casa se ha salvado casi de milagro", ha dicho este vecino, quien confiesa que durante esas horas "hemos sufrido mucho y ahora estamos agotados, después de toda una noche en danza".

Desde las siete de la mañana ya han podido regresar a su casa, si bien durante el día de hoy "seguimos confinados en la población", aunque se han organizado convoyes para que personas que no residen en el municipio y que quedaron atrapadas desde ayer por la tarde puedan salir del pueblo.

Jean Pierre, un ciudadano francés residente en Toulouse que posee una vivienda en Colera, ha contado que "el fuego no estaba muy lejos a unos 100 metros de nuestra casa", por lo que él y su familia pernoctaron en un pabellón del pueblo, aunque no han podido dormir, y han regresado a su domicilio a las 7 de la mañana.

Ha elogiado la organización que ha habido en esos momentos de peligro por parte del ayuntamiento y de los Bomberos, lo que ha hecho que "hayamos tenido un poco de miedo, pero no mucho".

El alcalde de Colera, Lluís Bosch, ha indicado, por su parte, que el incendio "empezó sobre las cinco de la tarde en Portbou y debido a la fuerte tramontana evolucionó rápidamente en dirección a Colera y se activaron todos los mecanismos de emergencia".

"Se confinó a todos los vecinos en sus casas, a partir de aquí el fuego se fue propagando con mucha celeridad hasta que empezamos con el desalojo de algunos vecinos en la zona de Garbet y posteriormente más de 150 vecinos se refugiaron en el pabellón municipal de Colera hasta pasadas las 7 de la mañana, cuando el peligro pasó", ha relatado el alcalde.

"Ahora en Colera hay una tranquilidad absoluta, aunque los Bomberos están remojando algunos puntos de la montaña que aún están quemando", ha precisado Bosch. EFE.

hm/may

(vídeo)