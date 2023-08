Maverick Viñales, tercero, reconoce que han hecho "un buen trabajo"

Silverstone (Gran Bretaña), 5 ago (EFE).- El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), tercero en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP ha reconocido que hicieron "un buen trabajo, más que todo va perfecto".

"Hoy hemos estado en el sitio, hemos pasado rápido y hemos ido hacia delante y creo que ese es el objetivo que tenemos, sacar el ciento por ciento de nuestra moto, que cuando lo hacemos es cuando somos competitivos", señala Viñales, que aclara que "no es lo mismo salir octavo que delante, pero mañana tenemos una buena oportunidad".

"Creo que saliendo hoy delante habría estado luchando por ganar, y es con lo que nos tenemos que quedar", recalcó Maverick Viñales.

El piloto de Aprilia recordó que en Argentina no fue bien en agua, aunque matizó que "fue muy raro, porque siempre he ido rápido con esta moto en mojado, en todos los entrenamientos, e incluso en los oficiales siempre he estado delante".

"En Alemania terminamos primeros con la goma de mojado. No entendemos por qué en Argentina fue así. Pero hoy ha ido bien, así que creo que fue más una condición en ese momento que otra cosa", continuó.

"Tenemos que seguir trabajando, independientemente del resultado, hay que seguir concentrados, seguir trabajando como lo estamos haciendo, porque es importante también entender la moto y no es fácil hacerlo. Es una moto que se pilota bastante distinto a todo lo que pueda pilotar fuera de MotoGP, es entenderla", explica Maverick Viñales.

"En agua me resulta un poquito más fácil, cuando voy a atacar en seco cuesta un poquito más. Es cuestión de tiempo y de entender la moto mejor", agregó el piloto de Aprilia. EFE

JLL/arh