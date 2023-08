Laia Codina: “Cuando te dan palos te levantas”

Auckland, 5 ago (EFE).- La jugadora de la selección española Laia Codina, autora de un gol en propia puerta y otro a favor en la victoria de España ante Suiza (1-5), en los octavos de final de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, puso en valor su capacidad de resiliencia.

“Al final, cuando he visto que ha entrado, he dicho bueno ya está, comienza otro partido desde cero. Como en la vida, cuando te dan palos te levantas y una solución era meter otro y he dicho hay que meter, hay que meter. Cuando he visto que tenía la opción digo esta tiene que ser mía y así ha sido”, afirmó.

“Tenía que ser mía esa por el equipo, porque al final, bueno, me había metido ese gol y ya está. Ha entrado y eso compensa un poco”, aseguró la defensa del barcelona.

Codina, tras conseguir una histórica clasificación a cuartos de final, donde se medirán al ganador del Países Bajos-Sudáfrica, reveló que afrontan con “muchas ganas” la siguiente eliminatoria.

“Empieza una nueva historia, vamos a escribir páginas de oro y empieza por los cuartos de final. Creo que tenemos muchas ganas y este equipo puede hacer cosas grandes”, apostilló.EFE

