Felipe VI se embarca en la última jornada de la Copa de vela con opciones de podio

Palma, 5 ago (EFE).- Felipe VI se ha embarcado este sábado en el Aifos para participar en la sexta y última jornada de la 41 edición de la Copa del Rey Mapfre de vela en la bahía de Palma, en la que el velero de la Armada mantiene sus opciones de subir al podio, aunque lejos del título.

El rey ha llegado al Real Club Náutico de Palma en coche y de inmediato se ha dirigido al pantalán para subir al Aifos y zarpar hacia el campo de regatas.

El Aifos, con don Felipe al timón, afronta la última regata de la Copa en la categoría Majorica ORC1 en tercera posición, con 14 puntos, empatado con el segundo, el From Now On, y a nueve del líder, el Palibex-Elena Nova, con cinco puntos, por lo que, salvo sorpresa, es el virtual ganador.

Al barco de la Armada le pisan los talones el cuarto y el quinto clasificados, con 15 y 16 puntos respectivamente, por lo que la pugna por el podio está abierta.

Felipe VI ha competido en las seis jornadas de la prueba, considerada la más importante de vela del Mediterráneo, en la que nunca ha obtenido el título a pesar de haber participado en la mayoría de las 41 ediciones disputadas.

Como es costumbre, el monarca va a presidir hoy la entrega de premios (21.00 horas) a las distintas categorías de la Copa en el recinto de Ses Voltes de Palma. EFE

cpg /mcm/og

(Foto)