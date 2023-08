Felipe VI clausura la Copa de vela en la que por primera vez sube al podio con el "Aifos"

Palma, 5 ago (EFE).- Felipe VI entregó este sábado los trofeos a los vencedores de las ocho categorías que compitieron en la 41 edición de la Copa del Rey Mapfre de vela, en la que la tripulación del “Aifos”, el barco que capitaneó el jefe del Estado, también recogió un premio al quedar en segunda posición.

Es la primera ocasión en la que don Felipe sube al podio de las numerosas ediciones en las que participó, puesto que su mejor resultado había sido un cuarto puesto en 2021 y en 2008, por entonces como príncipe.

La entrega de premios con la que se puso el colofón a la competición de vela más prestigiosa del Mediterráneo tuvo lugar en el recinto amurallado de Ses Voltes de Palma.

Felipe VI, que lució el polo blanco de la tripulación del “Aifos”, entregó el trofeo de subcampeón a su patrón, el almirante Jaime Rodríguez Toubes, y tras saludar a sus compañeros de equipo, se ha hecho una foto de grupo con el galardón en las manos.

El velero de la Armada afrontó la última jornada en tercera posición y logró remontar un puesto, a lo más a lo que aspiraba, ya que el ganador de la categoría ORC1, el “Palibex-Elena Nova”, partía a gran distancia en la clasificación.

El monarca regateó en las seis jornadas de la competición, algo que no hacía desde 2018.

El palmarés de la 41 edición de la Copa lo completan: "Teatro del Soho CaixaBank" (ORC 2); "Scugnizza Ca'n Eduardo" (ORC 3); "Just the Job" (ORC 4); "Nadir" (Clubwan 42); "Hatari" (Club Swan50); "Patakín" (J-70) y "Team RCNP Baleària (Women´s Cup).

El triunfo en las categorías de vencedores absolutos en tiempo compensado y real correspondió al italiano "Scugnizza Can'Eduardo" y al español "Patakin", respectivamente.

En la regata celebrada en la bahía de Palma, compitieron 1.300 regatistas y cerca de un centenar de embarcaciones de 16 nacionalidades.

Hubo un 15 por ciento menos de participantes respecto al año anterior, lo que la organización achaca a que algunos equipos no han podido asumir el incremento de costes por la subida de los precios de los vuelos y de los hoteles en la capital balear.

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, se estrenó en la ceremonia de clausura de la Copa, al igual que el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, también del PP, y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, de Vox.

También asistieron la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, el presidente de la Real Federación Española de Vela, Javier Sanz, y el del Real Club Náutico de Palma, Emerico Fuster. EFE

