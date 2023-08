El "Aifos", segundo, sube al podio por primera vez con Felipe VI a la caña

Palma, 5 ago (EFE).- El barco de la Armada Española "Aifos" ha finalizado su participación en la Copa del Rey Mapfre en el segundo puesto de la clase ORC 1, en la que se ha impuesto el"Palibex-Elena Nova", y sube al podio por primera con el rey Felipe VI a la caña en la reñida jornada decisiva que coronó a los ocho vencedores de la regata celebrada en la bahía de Palma.

El monarca sigue sin levantar el trofeo que lleva su nombre y en el que compite desde 1984, con 16 años.

Estuvo muy cerca de ganar la Copa del Rey en 2017 como integrante de la tripulación del "Aifos" (Sofía al revés), pero en la última prueba y cuando todos le daban por vencedor tras liderar la clasificación toda la semana, finalizó en la quinta plaza.

Este año se topó con el "Elena Nova", de Christian Plump y Javier Sanz, que justificó con creces su condición de favorito como actual campeón del Trofeo de S.M. la Reina celebrado el pasado mes de junio en Valencia en la clase ORC 0-1 MSC.

La regularidad ha sido la característica principal de la navegación del TP52 "Aifos" en la Copa del Rey Mapfre. El pasado lunes empezó las regatas en el cuarto puesto, y en los días siguientes consolidó la tercera plaza hasta subir un puesto el podio este sábado.

En la gran final, la embarcación que patronea el rey Felipe mantuvo un cerrado duelo con el barco británico "Lisa R", tercero, y el argentino "From Now On", cuarto, para conquistar su mejor clasificación con el monarca a la caña.

Los campeones de la cuadragésima primera edición de la Copa del Rey Mapfre son: "Palibex-Elena Nova" (ORC 1-RCN Palma); "Teatro del Soho CaixaBank" (ORC 2- PD Benalmádena); "Scugnizza Ca'n Eduardo" ( ORC 3-C. Canottieri); "Just the Job" (ORC 4- CNP Andratx); "Nadir" (Clubwan 42- CNP Andraxt); "Hatari" (Club Swan50- NRV/BYC); "Patakín" (J-70 RC Palma) y "Team RCNP Baleària (Women´s Cup-RCN Palma).

Asimismo, el triunfo en las categorías de vencedores absolutos en tiempo compensado y real correspondió al italiano "Scugnizza Can'Eduardo" y el español "Patakin", respectivamente.

En la regata en la que compitieron más de mil deportistas de 16 países en la bahía de Palma destacó de manera brillante el "Teatro Soho CaixaBank"; venció en todas las pruebas que disputó en la clase ORC 2 para revalidar el título de campeón en su clase.

En la jornada final de este sábado los barcos "Laplaza Assesors" (RCN Barcelona) y "Yellow Rose" (YC Scheveningen) colisionaron en el campo de regatas y, tras retirarse de la prueba, tuvieron que regresar a los pantalanes del Real Club Náutico de Palma (RCNP).

"La Plaza Assesors" defendía el liderato de la clase ORC 3, pero se tuvo que conformar con el octavo puesto; "Yellow Rose" acabó décimo quinto en la misma categoría. EFE

