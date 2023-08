Athenea: "Creo que el equipo ha dado la cara, se ve en el resultado"

Auckland, 5 ago (EFE).- Athenea del Castillo, delantera de la selección española femenina de fútbol, expresó tras batir a Suiza (1-5) y obtener el pase a cuartos de final en la Copa del Mundo por primera vez en la historia, que el equipo "ha dado la cara" después de la derrota ante Japón y que eso "se ve en el resultado".

"El equipo trabaja día tras día para jugar como jugamos, por suerte hoy ha podido ser. Un día en el que el equipo tenía que dar la cara, creo que la ha dado, se ve en el resultado en el juego hemos interpretado bien lo que tenemos que hacer", agregó.

"Vilda no nos pide nada, solo que seamos nosotras mismas. Hay veces que salen mejor y otras peor. Por suerte, el equipo se ha repuesto rápido de esa derrota y ha dado la cara"

Sobre Aitana Bonmatí, MVP del partido, aseguró que "hace cosas que muy poca gente sabe hacer. Golpea con derecha, con izquierda, y es un privilegio poder jugar con ella y tenerla en esta selección".

Athenea volvió a jugar con la selección en los minutos finales de la segunda parte después de unas pequeñas molestias que parecen haber quedado solo en un susto: "Me he encontrado bien hoy, con muchas ganas. Estos minutos me han venido muy bien". EFE

