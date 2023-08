Alex Márquez asegura estar "feliz" aunque "sólo sea una carrera sprint"

Silverstone (Gran Bretaña), 5 ago (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), vencedor de la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, aseguró estar "feliz".

Aunque para muchos siempre ha sido el hermano de Marc Márquez, Alex Márquez destacó que "al final, he hecho mucho más que muchos pilotos que están en el Mundial corriendo e intento disfrutar del día a día".

"Es verdad que ser hermano de quien soy hace que esté más debajo del foco y las críticas vienen mucho más, y que la gente te tiene más ganas de alguna manera, pero intento trabajar y pasar desapercibido, porque es lo que me gusta, y dar la sorpresa como hemos hecho hoy".

Alex Márquez fue sincero al reconocer que "nunca sabes, antes de empezar una carrera, cómo te vas a sentir, pero ya antes de ir a parrilla me he sentido muy bien. He salido un poco dormido y me han adelantado algunos pilotos, pero tenía mucha tracción y me he dicho que tenía que intentarlo ya, que tenía que abrir hueco y luego mantenerlo".

Márquez señaló que ese planteamiento fue el que hizo "hasta la última vuelta, cuando cometí un error y se acercó Bezzecchi. Pero hasta ese punto estaba todo bajo control".

"Por muchos factores que no han sido culpa nuestra no he podido consolidarme en el grupo del quinto/sexto esta temporada, la velocidad ha estado y empezar con esta victoria en el esprint es algo que nos da alas, ayuda, pero hay que ser realistas, porque la carrera de mañana es en seco y tenemos ritmo para estar entre los cinco primeros, pero el podio es difícil. Hay que ser constante e ir construyendo", recalcó Márquez.

Alex Márquez reconoció haberse puesto nervioso por momentos "porque no pasaban las vueltas y el neumático se venía abajo. No me pillaba, pero había que evitar cometer un error y llegar hasta el final. Si no hubiera estado nervioso no me hubiera equivocado en la última recta". EFE

