Van Aert ve como favoritos en el Mundial a Van der Poel y Pedersen

Redacción deportes, 4 ago (EFE).- El belga Wout Van Aert ha asegurado en Glasgow que el neerlandés Mathieu Van der Pol y el danés Mads Pedersen "son los favoritos" para llevarse el maillot arcoíris de fondo en carretera en el Mundial del próximo domingo.

Van Aert, uno de los favoritos al título dentro de una selecciòn belga que cuenta con dos candidatos como Remco Evenepoel, actual campeón, y Jasper Philipsen, ha coleccionado 4 medallas de plata y 1 bronce en Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos, pero se le resiste la presea de oro.

“No debemos pensar que nos lo vamos a repartir las medallas entre nosotros. El año pasado, por esta época, todavía estaba medio enfermo y agotado después del Tour, pero ahora me siento diferente", dijo Van Aert.

Para Van Aert su compañero Evenepoel es un firme candidato a renovar el título, pero ve dos nombres que sobresalen entre todos, "Mathieu Van der Poel y Mads Pedersen".

Fiel a su estilo ofensivo, Van Aert no saldrá con miedo de atacar pronto

"No tengo que tener miedo de atacar temprano, pero no es el único escenario que nos planteamos. Todo tendrá que ver con este recorrido, y mi experiencia en el Campeonato de Europa de 2018 en Glasgow me dice que la carrera se rompió de manera bastante simple. Salimos pronto del grupo y la carrera se sentenció", dijo el medallista de bronce del Campeonato continental de 2018.

En aquella carrera, Van Aert fue superado por el italiano Matteo Trentin y el neerlandés Van der Poel, oro y plata respectivamente. EFE

