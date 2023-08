Santi Aldama: "Para un primer día yo creo que está bastante bien"

Madrid, 4 ago (EFE).- El ala-pívot y más reciente incorporación a la selección española de baloncesto Santi Aldama, declaró este viernes que se vio bastante bien en su primer debut frente a Venezuela con el conjunto nacional, del cual salieron victoriosos por 87-57, y donde logró hacer 16 puntos.

"Muchas cosas por mejorar en general, personalmente y como equipo, pero bueno, para un primer partido yo creo que está bastante bien. Una vez empecé a jugar ya me sentí bastante cómodo y con estos compañeros es bastante fácil", dijo.

El canario de 22 años, que soñaba con la llegada de este momento afirmó: "Los sueños, los he pensado muchas veces y ahora están aquí. Me hace mucha ilusión y me va a costar dormir hoy por la noche, seguro". EFE

rlc/plv