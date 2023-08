Pol Espargaró: "Ha sido superestresante todo el conjunto del día"

Silverstone (Gran Bretaña), 4 ago (EFE).- El español Pol Espargaró (Gas Gas RC 16), que regresó a la competición despúes de cinco meses de inactividad tras su grave accidente en Portugal, dijo haber estado "bien en líneas generales", pero que había sido una jornada "seperestresante en su conjunto".

"Ha sido superestresante todo el conjunto del día, pero ha salido bien, sin ningún percance. Estos días de vuelta, como hay mucho descontrol porque falta musculatura y falta la técnica, son muchos los errores que cometes y no terminar por los suelos ha sido importante", aseguró.

"Intento compararme con mis compañeros de KTM y he terminado a un segundo y medio de ellos dos, que más o menos han terminado por ahí, así que no está muy mal. Evidentemente, no está bien, porque un segundo y medio es muy lejos, pero es ahí donde tienes que sudar la gota gorda para llegar", explica Pol Espargaró.

"Aunque no me lo parezca ahora mismo, hay mucho margen por delante. La moto funciona increíblemente, es una pasada lo rápida que es en las rectas, cómo corre y la estabilidad que tiene en frenadas, así que eso también me ayuda muchísimo", asegura el piloto de Gas Gas.

Pol Espargaró reconoció estar muy por debajo de su mejor nivel físico ya que "técnicamente mi cerebro no es capaz de asimilar tanta información, estas motos corren muchísimo y todo pasa tan rápido que el cerebro no es capaz de entender todo con la rapidez que debería".

"Tú quieres frenar más tarde, pero el cerebro no te deja. Y tú dices: 'Voy a frenar ahí', pero cuando te das cuenta tu mano ya está agarrando el freno. Es una sensación un poco rara, de no entender la velocidad y toda la potencia, y te sobrepasa todo. Vas un poquito detrás, a contrarreloj aprendiendo todo. Es difícil. Estas motos corren muchísimo", reconoce.

En cuanto a las carreras del fin de semana, Pol Espargaró fue sincero al asegurar que no iba a "salir muy adelante", motivo por el que señaló que "no voy a tener muchos rifirrafes en la primera curva y me lo voy a tomar con mucha calma. Quiero terminar la carrera sprint".

"La carrera larga me va a costar más terminarla por el físico, pero mañana intentaré coger el ritmo, que mi cerebro asimile todo eso y no tener que estar pensando tanto, porque cuando piensas es cuando estás perdiendo tiempo y al final de la sprint espero que todo salga mucho más natural, pues espero que esta noche el cerebro se ponga en su sitio y supongo que mañana será todo mucho más fácil", comentó Pol Espargaró. EFE

JLL/sab