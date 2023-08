La familia Cruyff participará por primera vez en un documental sobre la leyenda del fútbol

Madrid, 04 ago (EFE).- Una serie documental sobre la vida de Johan Cruyff verá la luz en 2025 y será el primero que contará con los testimonios de la familia del legendario jugador de fútbol que vistió las camisetas del Ajax, Barcelona, Los Ángeles Aztecs, Washington Diplomats, Levante y Feyenoord.

La producción de la serie está prevista para finales de 2023 y "arrojará luz" sobre su vida y su carrera, según explicó en un comunicado oficial Lusus, una productora deportiva que elaborará el documental junto a Box to Box Films.

La serie incluirá entrevistas con las personas más cercanas a Cruyff y testimonios de otras leyendas del fútbol que trabajaron con el ex jugador del Barcelona. Además, se mostrarán imágenes de archivo inéditas que ofrecerán "una visión única de su figura" dentro y fuera del campo", explicó la productora.

Box to Box Films y Lusus cuentan con un buen historia de documentales deportivos que han recibido reconocimiento internacional. Por ejemplo, Box to Box ha producido "Drive to Survive" y series como "Break Point", "Full Swing" o "Tour de France: en el corazón del pelotón", mientras que Lusus realizó "Esa única palabra: Feyenoord" y "Binnen Bij Oranje".

Jordi Cruyff, hijo de Johan Cruyff, afirmó, respecto a la serie sobre su padre, que en el pasado se hicieron muchas películas sobre su progenitor y resaltó que "por primera vez" él y su familia han decidido participar en el proyecto porque "es el momento apropiado".

"Nuestro objetivo es que se haga una obra maestra que abarque, entre otras cosas, la persona detrás del jugador y entrenador, su paso por el Ajax, el Barcelona, la selección de Países Bajos, sus años en Estados Unidos, su impacto en el fútbol y su duradero legado, que continúa inspirando a mucha gente".

La producción se iniciará a finales de este año con vistas a un lanzamiento mundial en el tercer o cuarto trimestre de 2025. Box to Box Films y Lesus están actualmente en conversaciones con varias plataformas de transmisión interesadas en emitir el documental. EFE

