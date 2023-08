Jorge Pérez: “El Frigoríficos es un club trampolín para los jóvenes”

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 4 ago (EFE).- El portero Jorge Pérez afirmó este viernes, durante su presentación como nuevo jugador del Frigoríficos del Morrazo, que la presencia de Nacho Moyano en el banquillo de O Gatañal ha sido “fundamental” para que se decantase por la oferta del club gallego.

“Igual si él no estuviera aquí no se hubiese dado mi fichaje porque me lo habría pensado de otra forma. Nacho me convenció con la idea de proyecto del club”, reconoció el exguardameta del BM Logroño durante su presentación.

Internacional con todas las categorías inferiores de la selección española, Jorge Pérez tiene claro que el Frigoríficos del Morrazo es “un club trampolín” para las jóvenes promesas del balonmano nacional.

“De aquí han salida muy buenos jugadores como Dani Fernández –fichado el pasado verano por el Sttugart de la Bundesliga-. Es un club trampolín para la gente joven como yo”, afirmó.

El nuevo portero del Frigoríficos asume que “el listón” está muy alto por el “espectacular” rendimiento que ha dado en Cangas el veterano Javi Díaz, quien rechazó la oferta de renovación del club para jugar su último año como profesional en el Atlético Novás, equipo en el que se formó.

“Es un reto que a mí me motiva, trabajaré para superar ese listón”, manifestó el zaragozano, quien confía en formar “una gran portería” con el internacional caboverdiano Elcio Carvalho, otra de las caras nuevas del equipo dirigido por Moyano.

A nivel grupal, Jorge Pérez apuntó a la permanencia como el objetivo “principal” pero dijo que viendo “el nivel” de la plantilla cree que pueden plantar cara “a cualquier rival” de la Asobal. EFE

