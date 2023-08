IU califica de "agenda ultra de retroceso" el acuerdo entre PP y VOX y anuncia que contestará "de forma contundente"

Izquierda Unida ha calificado de "agenda ultra de retroceso, plagada de conservadurismo y de tradicionalismo" el acuerdo programático entre PP y VOX para la gobernabilidad de Aragón, y ha anunciado que contestará "de forma contundente", a la vez que ha hecho un llamamiento a todas las organizaciones a que se movilicen "para paralizarla". El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para valorar el acuerdo que, 68 días después de las elecciones, han firmado el Partido Popular y VOX. Ha criticado la ausencia del futuro presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que "ha demostrado una incapacidad increíble para tutelar con un mínimo de rigor y autonomía el timón de la comunidad". "Azcón se avergüenza de este acuerdo, no ha sido capaz siquiera de venir a estas Cortes a dar cuenta de esos acuerdos y, sobre todo, a hacerse una foto con sus socios de la ultraderecha, a los que tanto ha negado", ha reiterado Sanz. Respecto al medio rural aragonés, el portavoz de IU ha subrayado que el PP "lo ha puesto en riesgo, incluso antes de tomar posesión" porque "resulta inconcebible" que le den Agricultura "a una fuerza trasvasista que es negacionista del cambio climático". Además, la despoblación, "va a estar en manos de quienes defienden la supresión de las comunidades autónomas y exigen devolver competencias como la sanidad o la educación a manos del Gobierno Central". EL ACUERDO Alberto Sanz ha repasado algunos de los 80 puntos pactados entre ambos partidos, y ha resaltado que, en materia sanitaria, han aprobado el impulso de la privatización, y en materia educativa profundizan en la confesionalidad y las concertaciones. Sobre bienestar social y familias, "vuelven a dejar los cuidados en el ámbito de lo privado, ponen en la mesa los cheques bebés igual para todos, o hablan de violencia intrafamiliar y acuerdan modificar leyes fundamentales o derogarlas en materia de derechos de las personas como la ley trans". Sanz ha esgrimido que "por mucho que Ana Alós haya intentado mostrar su compromiso contra la violencia machista, no se tratará de forma estructural si no se concibe el patriarcado en todas las facetas en las que se demuestra y desarrolla sus lados más duros y más hostiles, también en el ámbito familiar". FISCALIDAD Sobre política fiscal, Álvaro Sanz ha apuntado que quieren desarticular "la capacidad pública para desarrollar políticas sociales", porque desmantelan todas las figuras impositivas, "especialmente las que graban al que más tiene". "La propuesta que hay en materia de IRPF va a suponer, con unas estimaciones que hemos hecho modestamente, que a rentas de 80 o 90 mil euros, se les vaya a rebajar alrededor de 500 euros la tributación", por lo que, por esta y otras razones, este acuerdo "significa una pérdida de ingresos brutal para la comunidad pero, como van a desmantelar las políticas sociales, creemos que se presenta una legislatura muy complicada", ha concluido el portavoz de Izquierda Unida.