Fernando Alarza, de deportista de élite a agente de Policía Nacional en menos de 2 años

Talavera de la Reina (Toledo), 4 ago (EFE).- El triatleta Fernando Alarza, originario de Talavera de la Reina, ha pasado en menos de dos años de competir en representación de España en los Juegos Olímpicos de Tokio a aprobar la oposición para ser agente de la Policía Nacional, por lo que este septiembre comenzará su formación en la academia de Ávila.

Así lo ha contado en una entrevista concedida a la Agencia EFE en la que ha dejado claro que su objetivo era ser policía nacional, ya que "la vida deportiva son etapas y durante ciertos años" y tenía claro hasta qué edad quería llegar como profesional porque los otros objetivos que tenía en su vida no los quería afrontar con demasiada edad, teniendo en cuenta que el deporte le quitaba la mayor parte del día.

Pregunta: ¿Por qué no ha compaginado el triatlón, que ha practicado durante 15 años, con la preparación de las oposiciones?

Respuesta: Cuando me enfoco en un tema, me centro en él al cien por ciento. Soy competitivo en todo y por eso me alejé del ámbito deportivo e incluso he llegado a abandonar las redes sociales. Y me ha salido bien.

P: ¿Aprobar el examen está relacionado con su retirada?

R: Aprobar el examen no ha tenido nada que ver con anunciar mi retirada, porque tenía claro que después de Tokio, pasase lo que pasase, me iba a retirar. El objetivo era realizar alguna carrera más el invierno después de Tokio, pero tenía demasiadas ganas de prepararme para Policía Nacional.

Lo hice público porque creo que la gente merece saber una explicación de por qué no competía, no lo hice después de Tokio porque estaba con la oposición y ahora que estaba un poco más relajado quería que la gente conociera lo que estaba pasando.

ADEMÁS DE POLICÍA NACIONAL, COMENTARISTA

P: ¿Continuará vinculado al deporte?

R: Este año he sido comentarista del circuito mundial de triatlón y recientemente me han pedido que lo vuelva a ser el año que viene. Además, seré entrenador de la Federación Española, para ir a los viajes y ayudar a mis compañeros.

Al final, mi objetivo en segundo plano es que el equipo español pueda conseguir lo mismo o más de lo que conseguimos nosotros en esta década. Quiero ayudar a las nuevas generaciones a que consigan medallas y campeonatos del mundo.

Creo que puedo aportar mi granito de arena a esos técnicos y a los deportistas más jóvenes y quizás ese es el objetivo: que nuestro deporte siga creciendo.

Igualmente, a nivel competición seguramente vuelva, pero ya de manera amateur.

LOS JUEGOS DE RÍO, LOS AMIGOS Y EL MUNDIAL JÚNIOR

P: ¿Qué ha sido lo más importante de su carrera?

R: Los Juego Olímpicos de Río de Janeiro (Brasil). Fueron los primeros juegos que disputé. Fue el el evento y la carrera que más disfruté, pese a que el resultado no fue el mejor (decimoctavo).

P: ¿Qué trofeo destacaría?

R: El mundial júnior que gané en 2010. Simplemente porque fue el inicio de todo. Cuando ganas un campeonato, cuando eres joven empiezan a fijarse en ti los seleccionadores de cara a poder ir a la selección absoluta de España. Quizás no es el más importante para mí, pero sÍ el que marcó el inicio en mi carrera como triatleta.

P: ¿Con qué se queda de su carrera?

R: Con lo que me quedo de mi carrera profesional es con las amistades que has hecho. Prácticamente en cada continente tengo una casa. Con el anuncio de mi retirada recibí un montón de mensajes y llamadas, incluso de rivales, y con eso es con lo que me quedo.

P: ¿Qué ha supuesto en su vida el deporte?

R: Pues supone al final todo. Desde muy pequeño mi vida ha girado en torno al deporte, incluso mi familia se ha adaptado a mi deporte y mis objetivos.

He estado viviendo en muchas partes de España preparándome para los objetivos que tenía. Al final, ha marcado por dónde iba mi vida y eso me ha salido bien para el futuro.

P: ¿Por qué el triatlón y no otra disciplina deportiva?

R: Creo que no era bueno en ninguna disciplina individual y al final yo venía de la natación en la que había estado 14 años. Era un apasionado del atletismo y quería cambiar de deporte, porque la natación se me daba mal y no era mi pasión, pero no quería desperdiciar la formación que había conseguido y al final el triatlón era un deporte nuevo que me daba la oportunidad de compaginarlo.

P: ¿Qué recomendaría a un joven que acaba de empezar o quiere empezar en el triatlón?.

R: Que disfrute del deporte pese a que este es duro y en varios momentos se esté muy cansado y fatigado como para seguir.

Con ciertas edades hay que olvidarse del cronómetro, pues lo importante es hacer deporte disfrutando de ello y los resultados ya irán viniendo si tienen que venir.

Los jóvenes tienen que disfrutar del deporte y de viajar con sus compañeros a las competiciones, que es la esencia del deporte, crear un vínculo con gente que le apasiona lo mismo. EFE

