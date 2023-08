Feijóo acusa a Sánchez de bloquear la negociación de PP y PSOE para gobernar Ceuta en coalición

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado este viernes al líder socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de "bloquear" la negociación entre PP y PSOE en Ceuta para gobernar en coalición la ciudad autónoma. Feijóo ha criticado que Sánchez "bloquea un acuerdo por la estabilidad" de la ciudad autónoma y ha erigido al PP como un "partido de Estado" que apuesta por "fortalecer la cohesión social y proteger a los ciudadanos". Frente al "interés" --ha diferenciado-- del presidente en funciones "por mantenerse en el poder". Así ha reaccionado Feijóo una vez que ayer el PSOE de Ceuta negó que exista un acuerdo con los 'populares' de Juan Vivas, ganador de las elecciones del 28 de mayo. "En la actualidad no hay ni puede haber un pacto de Gobierno con el PP de Feijóo", manifestó, tajante, el líder de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez. El PSOE ceutí aspiraba a hacerse con al menos tres consejerías y las riendas de varias empresas municipales para entrar en el Gobierno de Vivas, que descartó a Vox como posible socio al considerar que sus posiciones suponen una amenaza para la convivencia en Ceuta. Al igual que Feijóo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recriminado a Sánchez que solo ofrezca al país "inestabilidad y bloqueo a todos los niveles". "Los socialistas de Ceuta querían pactar por el interés general, pero Sánchez solo busca su propio interés. Él está por encima de Ceuta. Sánchez activa su 'no es no' hasta desde Marruecos", ha añadido Gamarra en un apunte en la misma red social y en alusión al destino de vacaciones del jefe del Ejecutivo. También el coordinador general del PP, Elías Bendodo, le ha acusado de poner freno a una gran coalición en la ciudad. "La soberbia de Pedro Sánchez bloquea hasta los pactos de su propio partido, como acaba de hacer en Ceuta", ha expresado en Twitter. Por su parte, Vivas ha recordado a Sánchez la lealtad que tuvo con el Gobierno central ante la llegada de miles de migrantes a Ceuta en mayo de 2021, apenas una semana después de que Marruecos avisara de que la acogida en España por motivos humanitarios del líder del Polisario, Brahim Ghali, podría acarrear consecuencias. "Si alguien fue leal al Gobierno cuando el asalto desde Marruecos en mayo de 2021 fui yo. Este es el pago que Ceuta recibe", ha criticado el candidato del PP a la reelección en Ceuta. El PP ganó en Ceuta las elecciones el pasado 28 de mayo al obtener nueve de los 25 diputados de la Asamblea, como la pasada legislatura. El PSOE logró seis (uno menos), cinco Vox (antes tenía seis), tres MDyC (uno más) y dos Ceuta Ya! (desde 2019 solo contaba con uno).