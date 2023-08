De Pamplona a Japón, 8 navarras participan en el Mundial Máster de Natación Sincronizada

Jon Aristu

Pamplona, 04 ago (EFE).- Son las 7:30 horas de la mañana en la piscina de Anaitasuna, en Pamplona, y ocho mujeres, con una media de edad de 56 años, empiezan su penúltimo entrenamiento antes de viajar a la ciudad japonesa de Kagoshima para competir en el Mundial Máster de Natación Sincronizada.

Ellas son Laura Garde, Lola Sarriguren, Irene Aldabe, Alicia Otaegui, Anita Bonhomme, Raquel Elizalde, Ana Lana, Garbiñe Rekarte y su entrenadora, Isis Mínguez, quienes forman Mariburruntzi Sinkro Taldea, y este domingo vivirán su segunda experiencia en un campeonato mundial, además del europeo en Roma del pasado año donde lograron una plata y un bronce.

Aun así, ninguna de ellas, ni siquiera la entrenadora, señala las medallas como el objetivo de esta experiencia. Poder competir con personas de su edad, en una ciudad de otro continente, y, sobre todo, con amigas, es lo que les mueve para estar tan pronto en la piscina.

Entrenan a las horas en las que logran juntarse todas, o casi todas, ya que compaginarlo con el trabajo de cada una de ellas y con los horarios de sus familias no resulta sencillo. A veces es a las 7 de la mañana, otras veces a las 16:00 de la tarde, y muchas veces doble sesión, para que, entre ambos entrenamientos hayan podido acudir las ocho.

Son un equipo que comenzó a entrenar hace 13 años y que, tras varias exhibiciones en piscinas navarras, se lanzaron a competir a nivel internacional. El primer mundial máster en el que participaron fue en Budapest, por lo que, como dice la nadadora Anita Bonhomme en declaraciones a EFE, "esta es la experiencia más bestia" hasta el momento.

El entrenamiento comienza con varios largos de calentamiento y alguna que otra figura en el agua, antes de arrancar con la coreografía de equipo. La entrenadora pone la música y al mismo tiempo les graba para después corregir ciertas posiciones. Solo quedan detalles por pulir, ya que llevan meses de práctica.

La entrenadora Isis Mínguez explica que el equipo llega bien: "Llegamos ilusionadas, con ganas y muy bien preparadas porque este último mes le hemos metido mucha caña física y mental".

"Siempre nos proponemos disfrutar y hacerlo bien, pero este es un grupo que empezó hace 13 años sin haber hecho sincro y en estas competiciones la mayoría de los equipos han hecho sincro toda su vida y tienen una base que ellas no tienen. No nos podemos poner objetivos muy claros porque van a participar más equipos que en el europeo y hasta que no lleguemos no sabemos muy bien cuáles", añade.

Mínguez define al equipo como "ilusión, compañerismo y acompañamiento", ya que defiende que "entre ellas se compensan muy bien y logran un equilibrio".

Después de hora y media de repetición tras repetición de las distintas coreografías, y antes de salir corriendo para llegar a sus respectivos trabajos, explican lo ilusionadas que están de poder competir tan lejos de casa.

"El objetivo es disfrutar de la experiencia en equipo, en el europeo de Roma fue lo mejor del viaje, pasarlo bien con el equipo. Estar todas juntas y aprovechar esos momentos que después de tanto entrenar y tanto sacrificio es lo que compensa", explica Laura Garde, otra de las nadadoras.

Se trata, según Bonhomme, de "intentar hacerlo lo mejor posible y de ver gente de nuestra edad haciendo sincronizada, que como no hay campeonatos de España, aquí no podemos ver y comparar".

La nadadora Alicia Otaegui añade que les gustaría traerse algún trofeo, pero "no es lo mismo un europeo que un mundial, este año va a estar más reñido", aunque tiene claro que irán "a por todas".

La natación sincronizada es un deporte muy exigente físicamente y por ello tiene más mérito el seguir haciéndolo en campeonatos máster. "Si me dicen que a los 47 años voy a ir a un campeonato del mundo a Japón me habría reído muchísimo. Hay un mundo entero de competiciones conforme vas cumpliendo años, de hecho hay otra categoría para mayores de 65, espero que lleguemos también a competir en esa categoría", comenta Bonhomme.

Ninguna de ellas se marca límites: "Todo es posible en la vida siempre que estés abierta a cualquier oportunidad. Si me lo dicen hace años... pues cierto punto de locura siempre he tenido, pero no sé si tanto", cuenta Garde entre risas, mientras Otaegui apunta que "sería bonito divulgar este deporte maravilloso a estas edades maravillosas también".

El equipo ya está en Japón, entrenando y adaptándose al desfase horario, para iniciar la competición el domingo. Competirán en las modalidades de dúo técnico, dúo libre, equipo técnico y equipo libre. EFE

