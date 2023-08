Claudio Gentile culpa a la "mafia" de los agentes de su desaparición del fútbol

Roma, 4 ago (EFE).- El exjugador italiano Claudio Gentile, campeón del mundo en España 1982, culpó este viernes a la "mafia" de los agentes de jugadores de que le relevaran del puesto de seleccionador sub' 21 en 2006 y de que desde entonces no haya vuelto a entrenar.

Gentile (1953), uno de los defensas mejor valorados de la historia de Italia, desveló que, cuando ostentaba el cargo de seleccionador de la sub'21, amenazó con denunciar a varios agentes de futbolistas por intentar sobornarle para que convocara a los jugadores que representaban, algo que asegura terminó con su carrera, pues no ha vuelto a entrenar desde entonces.

"Habíamos ganado la Eurocopa 2004, habíamos conquistado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2004, una medalla que faltaba en nuestro fútbol desde hacía 70 años. Siete de mis jugadores formaban la columna vertebral de la Italia campeona del mundo en 2006, pero me echaron de la noche a la mañana sin una explicación. Pero no sin una razón", comentó en una entrevista con 'Repubblica'.

"Había amenazado con demandar a unos agentes que querían ofrecerme dinero, mucho dinero, para llamar a sus jugadores a la selección. Los eché a todos. Casualmente, a partir de ese momento, alguien me la juró", aseguró.

"La palabra que me viene a la mente es mafia ¿Estaba robando? ¿Era corrupto? ¿Era odioso?", insistió.

Gentile reveló además que recibió una oferta para entrenar al Juventus pero que la rechazó porque desde la Federación italiana (FIGC) le ofrecieron proyectos más importantes.

"Les expliqué que había recibido una oferta de un club importante (Juventus) y me invitaron a rechazar la oferta: 'Tenemos proyectos importantes para ti', me dijeron. ¡Claro! El proyecto para destruir mi carrera. Fui un ingenuo por no firmar otro contrato y no abandonar la FIGC", dijo.

"Con mucho gusto me hubiera quedado en la Sub'21, no me sentía mal por eso, aunque ya me estaba tentando la selección absoluta. Y en cambio me echaron sin explicación", sentenció sobre el tema.

Además, el exjugador habló de su pasado como futbolista, de su papel en el Mundial de España 82 que levantó Italia y del cartel que portaba de defensa agresivo.

"Si no hubiera detenido a Zico y Maradona en España, sin lastimar a ninguno de los dos, quisiera subrayar esto, nunca hubiéramos ganado el Mundial. La afición todavía me da las gracias", destacó.

"Se me hizo pasar por el asesino del fútbol, ​​pero en mi carrera no he sido expulsado ni una vez por juego sucio, nunca en 520 partidos. A pesar de esto, me colocaron en el quinto lugar del ránking de los defensores más violentos de todos los tiempos. Eso también es algo que me sigue doliendo después de mucho tiempo", aseguró. EFE

