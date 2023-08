Aleix Espargaró reconoce que arrancó "conservador", pero que se sintió "muy cómodo"

Silverstone (Gran Bretaña), 4 ago (EFE).- El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que este viernes consiguió el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, reconoció que había arrancado la segunda tanda un tanto "conservador", pero que enseguida me noté que iba rápido y cómodo con el neumático intermedio".

"La verdad es que desde el primer entrenamiento me he notado muy cómodo y muy bien. En el segundo, me he acordado un poco del año pasado, cuando mi declive fue en la segunda mitad por el error que cometí aquí y quizás por eso arranqué un pelín conservador, porque no quería cometer el mismo error, pero me notaba muy rápido y con el segundo neumático blando he tenido un par de errores y no sabía si tirar con el tercero, pero he visto que mañana va a llover y que todo el mundo la montaba y yo también lo he hecho", explicó Aleix Espargaró, que "endosó" más de seis décimas de segundo a su perseguidor, Jorge Martín

Su rival, Jorge Martín, se mostró incrédulo por el registro conseguido por Aleix Espargaró, de quien decía que se saltó la variante, a lo que el piloto de Aprilia respondió sonriendo: "le he dicho que sí. No me creía y le he vuelto a decir que sí, que tres veces. Le he hecho dudar al final. Y me ha dicho 'Puto abuelo'. Es un mal educado (Risas)".

A pesar de su resultado, Aleix Espargaró señaló que el fabricante de Noale no había cumplido con todas sus peticiones ya que "no es todo lo que yo esperaba, pero sí es cierto que han traído bastantes mejoras aquí, como un carenado nuevo, una parte delantera nueva".

"Sabemos que en cuestiones aerodinámicas la diferencia es muy importante hoy en día y la moto ha mejorado con eso en estabilidad, mucho en los cambios de dirección y me gusta", afirma Alex Espargaró.

"Hay que ir paso a paso, pero aquí la moto funciona y yo me encuentro bien. A ver si en carrera podemos luchar por la victoria y qué pasa en Austria. Allí llegará otro paquete de novedades, quizá más importante que el de aquí, para volver a probar el viernes por la mañana", explicó.

"Estoy contento de que estén trabajando, porque estoy convencido de que nos quedan dos o tres años muy buenos en Aprilia", recalcó Espargaró.

Y, sobre las mejoras, explicó que, respecto a Países Bajos se ha mejorado mucho "la estabilidad" y que "toda la parte delantera es muy distinta para que el canal de aire sea distinto, con un alerón distinto. También hemos dado un paso a nivel de electrónica... No sirve de nada traer un ala gigante si la moto no está compensada". EFE

