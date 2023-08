Abalde: "En el baloncesto las cosas cambian muy rápido"

Sancho Lladós Sanginés

Madrid, 4 jul (EFE).- Alberto Abalde, alero del Real Madrid y de la selección española, confesó afrontar “perfecto” y al “cien por cien” físicamente la preparación para el próximo Mundial. El gallego repasó con EFE su temporada, lesiones y las opciones de ‘La Familia’ de revalidar el oro de Pekín 2019.

Alberto Abalde Días (Ferrol, 1995) tiene las ideas claras. Tras una etapa complicada en cuanto a lesiones, perderse el pasado Eurobasket y no tener demasiada continuidad en el Real Madrid, el alero español quiere estar entre los seleccionados por Sergio Scariolo para el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia.

El jugador gallego se confesó en una entrevista con EFE, tras una de las sesiones de entrenamiento de la selección en el Pabellón del Triangulo de Oro en Madrid. Objetivos, rivales a batir, sensaciones y su particular odisea para vencer a las lesiones. El español sale del gimnasio echa sus dos pares de zapatillas al suelo y, esgrimiendo una sonrisa, se predispone a conversar. El lado más personal de Abalde.

Pregunta. ¿En qué momento se encuentra físicamente y cómo está afrontando está preparación?

Respuesta. Bien, muy bien. Contento, con muchas ganas. Me encuentro bien físicamente y contento de estar pasando este verano con mis compañeros. El año pasado me lo tuve que perder por una lesión que me dio bastantes dolores de cabeza, que se me complicó, pero ahora ya me siento perfecto al cien por cien y con muchas ganas.

P. Vuelve a la selección tras un año complicado en cuanto a lesiones: ¿Cómo fue el momento de recibir la llamada de Scariolo?

R. Siempre que el seleccionador cuenta contigo en verano es un placer. Es un orgullo inmenso y para mí una motivación intentar estar cada verano disponible. El año pasado fue un año duro para mí. Primero por esa lesión que me dejó fuera del Eurobasket, que después se alargó y me costó recuperarme de ella. Después tuve otro esguince fortuito en el otro pie. A partir de ahí, además, un equipo tan competitivo como el Real Madrid a veces es difícil entrar en rotación y más cuando tienes ahí condicionantes. Fue un año en ese sentido que no encontré mucha continuidad, pero bueno, de todo se aprende. Fue un año también de aprendizaje importante y ahora lo que te digo, me encuentro bien, con ganas y para mí jugar con la selección es un orgullo inmenso.

P. Se perdió el pasado EuroBasket por lesión: ¿Cómo vivió el triunfo desde la distancia?

R. Fue espectacular. Un orgullo inmenso por mis compañeros, por las dificultades que tiene conseguir un objetivo así y evidentemente con envidia sana de verlo desde casa estando lesionado. Fue un momento duro para mí, porque estar lesionado y perdértelo es duro. Estar en una situación en la que un deportista tiene unas sensaciones físicas muy malas, que te duele en tu vida cotidiana al andar, al ir a la playa con tus sobrinos y te está doliendo todo el rato constantemente el pie, ver a tus compañeros jugar y tú sentirte que no estás capacitado… es un momento duro. Pero bueno, todos los deportistas viven estos momentos y he trabajado bastante para recuperarme y ahora me encuentro bien.

P. ¿Confía en poder estar en la lista definitiva?

R. Sí, ojalá. Sinceramente, si algo también me ha enseñado esta última lesión y este último año, en el que me ha costado encontrar continuidad, es vivir el presente. Creo que es una lección que ya había aprendido antes durante mi carrera porque en el baloncesto y en el deporte de alto nivel no vale mucho pensar en dentro de unas semanas, en dentro de unos meses, sino pensar en cada entrenamiento, en disfrutar y al final eso es lo que estoy intentando, disfrutar cada entrenamiento, trabajar duro, trabajar para que el equipo mejore y trabajar para mejorar yo. Después, el seleccionador tendrá que tomar sus decisiones y lo importante es el equipo.

P. Tras conseguir el oro en Pekín: ¿El objetivo es volver a ser campeones?

R. Es un objetivo bastante complicado. Por supuesto, yo creo que el objetivo como siempre es competir y eso es primordial, ser competitivos. Después en el deporte hay veces que se gana, hay veces que se pierde. La historia reciente de la selección nos ha traído muchos triunfos, pero cada vez es más complicado repetirlos. Así que el objetivo es ser un equipo muy difícil de ganar, ser competitivos y ver a dónde nos lleva el torneo.

P. ¿Quiénes son los rivales a batir en este Mundial?

R. Hay muchos equipos muy buenos y te digo la verdad, voy en la misma línea del presente, todavía estamos en la preparación, entrenando, metiendo todavía mucha carga táctica y física y yo creo que ahora eso es lo único que nos preocupa, construir de nuevo un equipo como cada verano. Cada uno juega en sus ligas o en sus equipos y ahora hay que juntarse y ponerlo todo en común, así que yo creo que eso es lo que nos preocupa ahora.

P. ¿Qué es lo que hace especial a España? Unos vienen, otros se van pero España siempre es competitiva, incluso lo hemos visto este verano con los chicos y las chicas en categorías inferiores, siempre está presente ese 'gen ganador'.

R. Bueno, yo creo que lo has dicho tú, el gen ganador, el gen competitivo sobre todo. Al final, la federación ha adquirido un modelo desde la base, en la cual todos los que estamos aquí hemos pasado todos por categorías inferiores. Desde sub-16, que se empieza a competir más en serio en europeos y mundiales, pero desde antes ya, en la que se te enseña a ser competitivo.

También va un poco con nuestro carácter como españoles, latinos, gente con más sangre caliente, pero sí que también hay un trabajo detrás, desde la base, en la cual te enseñan a competir a cada partido. Es un trabajo muy grande que hacen los clubes y después en los veranos cuando se juntan los chicos en las selecciones.

P. Esta temporada con el Real Madrid ha sido exitosa a nivel colectivo pero a lo mejor no ha contado con todos los minutos que le gustaría: ¿Qué balance hace del año y cómo afronta el siguiente?

R. Para mí fue un año difícil, para el equipo conseguimos la Euroliga, que creo que es algo espectacular, porque es un título muy complicado de conseguir. A nivel personal fue un año complicado en el que no conseguí continuidad y bueno, aprendí de ello, trabajé y en el baloncesto las cosas cambian muy rápido, tanto de bien para mal, si te relajas, como de mal para bien, todo cambia muy rápido. Hay que seguir trabajando, hay que estar preparado, y bueno, ahora estoy centrado aquí, intentando disfrutar, intentando trabajar, veremos cómo es el año que viene. Tengo ganas de tener más continuidad, de encontrar un rol en el que ayudar al equipo y sentirme importante y sobre todo ganar en un equipo como el Real Madrid, que exige competir siempre para ganar.

P. ¿Cómo está viendo este mercado de fichajes? El Barcelona está haciendo buenos fichajes, el de Willy Hernangómez, por ejemplo. El Real Madrid sigue pendiente de la renovación de Tavares.

R. Te digo la verdad, estoy bastante fuera del mercado de fichajes, ya te digo, estoy centrado en entrenar, en disfrutar del baloncesto este verano y bueno, eso es trabajo de otras personas, nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en estar bien, cuidarnos, entrenar y jugar. EFE

