Vox ve difícil que Feijóo pueda armar una alternativa para gobernar y sigue a la "expectativa" de conocer sus planes

El vicepresidente de acción política de Vox, Jorge Buxadé, ha señalado este jueves que desde su formación son "conscientes" de que al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le va a ser "difícil" conformar una alternativa de Gobierno y en su caso aún no han abierto ninguna negociación con los 'populares' sobre su apoyo y se mantienen a la "expectativa" de ver la propuesta que les plantea. "No estamos en la situación de Feijóo", ha puntualizado durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, "no estoy en Génova, ni estoy su cabeza", y por tanto, es el líder 'popular' el que tiene que saber las relaciones que tiene con el resto de partidos y en qué medida puede configurar una mayoría, porque no es la primera vez que se ha visto como un partido dice "una cosa por la mañana y otra por la tarde". Por ello, desde Vox se mantienen "a la expectativa de ver cuál es el acuerdo que plantea Feijóo". "Ha ganado las elecciones, ha sido el partido más votado, y él mismo ha asumido la responsabilidad de formar un Gobierno", ha recordado Buxadé aunque cree que "todos" somos conscientes de que a Feijóo "le va a ser difícil" conformar una alternativa de Gobierno. NO HUBO TEMAS CONCRETOS EN LA CITA FEIJÓO-ABASCAL El vicepresidente de Vox ha matizado además que la reunión mantenida entre el líder de su formación, Santiago Abascal, y el líder 'popular', forma parte de la "normalidad institucional" después de un proceso electoral y que "no le consta" que hubiese propuestas concretas sobre la mesa: "Hablaron de todas las cuestiones políticas de actualidad". En lo que respecta a la carta enviada por Feijóo al líder socialista, Pedro Sánchez, para establecer diálogo, Buxadé considera que lo hizo "mal". "El PP hablaba permanentemente de derogar el sanchismo y lo que hace es ofrecerle un acuerdo", ha criticado. A su juicio se trata de un "problema fundamental" al igual que lo es "demonizar" a tu "natural aliado", como es Vox al PP, "a través de los medios de comunicación". Al ser preguntado por la situación de Murcia o Aragón, donde ambas formaciones continúan con las negociaciones para la conformación de gobiernos autonómicos, Buxadé ha afeado que "algunos líderes" del PP "no están ayudando" a la conformación de estos gobiernos, pero que sin embargo "otros líderes" del partido sí que lo han entendido y ha puesto como ejemplo otros territorios como Extremadura o Valencia entre otros, donde PP y Vox han alcanzado acuerdos de Gobierno.