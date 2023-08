Vox cree "difícil" que Feijóo pueda gobernar y se mantiene "a la expectativa"

Madrid, 3 ago (EFE).- El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado este jueves que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene "difícil" gobernar y ha reiterado que se mantienen a la "expectativa" de las negociaciones que pueda estar llevando a cabo para reunir apoyos para su investidura.

Buxadé ha dicho en TVE que Feijóo ha asumido la responsabilidad de conformar un gobierno tras ganar las elecciones y, por tanto, es él quien "sabrá en qué medida puede configurar una mayoría suficiente".

"Nosotros estamos ahí, a la expectativa de ver cuál es el acuerdo que plantea (...), pero yo creo que todos somos conscientes de que al señor Feijóo le va a ser difícil conformar una alternativa de gobierno", ha afirmado.

Ha asegurado que no le consta que en la reunión de la semana pasada entre Feijóo y el presidente de Vox, Santiago Abascal, hubiera un intercambio de ofertas ante una eventual investidura del líder de los populares.

Buxadé se ha limitado a enmarcarla dentro de la normalidad y ha negado que se celebrase en secreto. "No, no, no, aquí no hay secretos ni nada", ha recalcado.

Ha descrito la reunión como un encuentro entre "los presidentes de dos partidos que en determinadas comunidades autónomas se han puesto de acuerdo para la conformación de gobiernos que supongan un alternativa a los gobiernos de izquierda".

Preguntado por la situación en Aragón y Murcia, ha dicho que "¡ojalá!" pudieran anunciar ya un acuerdo en ambas autonomías, tras más de dos meses desde las elecciones del 28 de mayo.

Buxadé ha atribuido el retraso al "desconcierto que hay en Génova" donde algunos líderes del PP, por "motivos personales, ansia de poder o cuestiones ideológicas", no están ayudando, mientras que otros miembros del partido sí han entendido que es posible el acuerdo con Vox.

En cualquier caso, ha asegurado que siguen con la mano tendida; "queremos un acuerdo de investidura que suponga un cambio en las políticas y, por otra parte, por supuesto, entrar en los gobiernos para participar en la actividad política de ese nuevo gobierno", ha subrayado. EFE

