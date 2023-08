Podemos denuncia que "la Ley del Mar Menor es una ley fantasma"

El secretario de Comunicación de Podemos y diputado autonómico, Víctor Egío, ha afirmado que "la Ley del Mar Menor es una ley fantasma" y que el Partido Popular "nunca tuvo voluntad de cumplirla", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado. "El triunfalismo con el que el Gobierno regional ha anunciado la extensión de la moratoria urbanística en el Mar Menor" ha encontrado esta mañana respuesta en Podemos, tal y como ha señalado la formación morada. Egío ha denunciado públicamente que "tres años después de su entrada en vigor la ley del Mar Menor sigue siendo una ley fantasma". En relación al conflicto vivido estos últimos días, Egío ha cargado todas las culpas sobre el rpesidente en funciones del Gobierno regional, Fernando López Miras, y su consejero de Fomento. "En toda la legislatura no se ha elaborado el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente, lo que ha provocado la caducidad de la moratoria urbanística y una situación de grave inseguridad jurídica", ha aseverado. Desde la formación morada recuerdan, sin embargo, que "no es el único incumplimiento". "Tampoco se han aplicado ninguna de las medidas para reducir el impacto de las macrogranjas, la afección de los puertos en la dinámica litoral o para controlar el uso de fertilizantes y acabar con los vertidos de nitratos", ha añadido. Según Egío, "a día de hoy menos del 6% de las fincas han pasado la auditoría obligatoria que debe certificar que cumplen con la ley; por eso entran al Mar Menor más nitratos que nunca". Por último, el portavoz morado también ha reprochado a López Miras haber "vetado la creación del Consejo del Mar Menor, el órgano de participación ciudadana de esta ley, para impedir cualquier crítica". "Tres años después podemos decir que esta ley no ha servido para nada y que es una ley fantasma, porque el PP nunca tuvo la voluntad de aplicarla", ha concluido Egío, que ha asegurado que "López Miras y su consejero Antonio Luengo pasarán a la historia como los enterradores de la laguna".