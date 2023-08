Medina Cantalejo considera "francamente mejorable" la última temporada

Gijón, 3 ago (EFE).- El presidente del Comité Nacional de Árbitros Luis Medina Cantalejo reconoció hoy que "la pasada temporada es francamente mejorable en cuanto al colectivo arbitral se refiere", aunque también pidió "críticas respetuosas" y que "se entiendan los errores arbitrales, como se hace con los de cualquier deportista".

Acompañado del director del Proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, y del miembro del Comité Técnico Alberto Undiano Mallenco, Medina Cantalejo ha participado en la sede de la Federación Asturiana de Fútbol en la habitual reunión previa al inicio de la temporada con los árbitros de Primera y Segunda división.

"Cuando el VAR interviene mucho es que algo pasa", indicó Medina Cantalejo que abogó porque "los árbitros tengan mayor capacidad de tomar determinaciones" y se mostró muy duro por las "polémicas que se generaron la pasada temporada poniendo en duda la honorabilidad o el criterio arbitral".

En la reunión con los árbitros de Primera y Segunda división se expusieron algunos cambios a la hora de aplicar el reglamento a partir de la próxima temporada o reforzar el vigente en la actualidad, como por ejemplo, "mantener el rigor sancionador en las acciones que pongan en peligro la integridad física de los jugadores".

Una de las modificaciones será la de "no sancionar con tarjeta aquellas manos en el área que bloqueen disparos que no supongan expulsión u ocasión manifiesta de gol" así como no señalar penalti en "contactos de baja intensidad" o "hacer lo posible por maximizar el tiempo de juego de cada partido".

Sobre este último aspecto, y tras exhaustivos análisis, se va a empezar a añadir un minuto de juego por cada gol que se produzca porque el estudio realizado indica que es el tiempo medio que se pierde en la celebración de los goles por lo que éste será un criterio más a aplicar a la hora de añadir tiempo en cada mitad.

Entre los criterios a mejorar en la aplicación del reglamente, Medina Cantalejo apuntó especialmente "las manos y las ocasiones manifiestas de gol".

Clos Gómez indicó que "el incremento de las intervenciones del VAR en los partidos de Primera división pasaron de 143 en la temporada 2021-22 a las 179 de la pasada" y que buena parte de ellas fueron en acciones que supusieron tarjeta roja ya que pasaron de 13 a 38.

Por último el presidente del Comité Nacional de Árbitros alabó el nivel del arbitraje español ofreciendo cifras comparativas sobre los partidos internacionales dirigidos: "fueron 25 y otros 25 hubo árbitros en el VAR, unas cifras muy superiores a las de los árbitros de Inglaterra, Alemania, Italia o Francia".

El Comité Nacional de Árbitros tiene prevista reuniones en la sede de la Federación Española de Fútbol los próximos días 8 y 9 de septiembre con la participación de "árbitros y entrenadores".