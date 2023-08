La alcaldesa de València renuncia a seguir siendo la número dos de Mazón en el PPCV

València, 3 ago (EFE).- Juan Francisco Pérez Llorca asumirá la Secretaría General del PPCV y Juan Carlos Caballero, la Coordinación General tras el paso al lado que ha decidido dar la hasta ahora número dos de Carlos Mazón en el partido, María José Catalá, que prefiere centrar su labor al frente del Ayuntamiento de València.

Así se ha decidido en la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PPCV celebrada este jueves por la tarde y que ha estado presidida por el líder de los populares valencianos y president de la Generalitat, Carlos Mazón, según fuentes del partido.

“Los vecinos de Valencia son mi prioridad. Mi único sueño y reto profesional era ser alcaldesa de Valencia. Cuando el presidente me pidió que fuera su secretaria general se lo dije y me pidió que hiciera un esfuerzo para unir el partido, ayudarle a ganar la Generalitat y recuperar el Ayuntamiento de Valencia. Lo he hecho. Deberes cumplidos", ha dicho Catalá.

La alcaldesa también ha recordado que este jueves se cumplen dos años y un mes del congreso regional del PPCV, cuando Mazón salió elegido presidente del partido y la designó secretaria general, ante lo cual ha señalado: "El presidente me pidió dos retos: unir y activar el partido, y construir un proyecto ganador. Ahora somos más fuertes, con más militantes y hemos arrasado en las elecciones”.

Tras su intervención, Mazón le ha agradecido su dedicación y ha asegurado: “Hace dos años le dije que iba a dar un paso al frente en el partido, pero que sólo lo daba con ella al lado. Jamás podré agradecer a María José el trabajo realizado. Le pedí que fuéramos un 'ticket' electoral y ha funcionado muy bien. Cuánta razón tenía cuando le propuse ser mi secretaria hace dos años. Hemos cumplido un sueño”.

El presidente del PPCV ha anunciado que Pérez Llorca -hasta ahora coordinador general del partido y pieza clave, junto al actual síndic en Les Corts, Miguel Barrachina, en la negociación que permitió el acuerdo de gobierno con Vox para investir a Mazón como president de la Generalitat- asumirá la Secretaría General, y Caballero -una de las "manos derechas" de Catalá- será el nuevo coordinador general. EFE

cbr/ram

(foto)