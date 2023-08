El presidente gallego anima a Feijóo a acudir a la investidura si es propuesto por el rey, que "tiene la última palabra"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha animado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a acudir a la investidura en el Congreso de los Diputados en caso de que sea el candidato propuesto por el rey, que es "quien tiene la última palabra" una vez realice las consultas con las formaciones políticas tras las elecciones del 23 de julio. Preguntado al respecto en su comparecencia posterior a la reunión semanal de su Gobierno, el mandatario gallego ha dicho no tener "ninguna duda" de que Feijóo, quien "ganó las elecciones", tiene "todo el derecho del mundo" a "decir que quiere ser presidente del Gobierno", tal y como lo manifestó en una carta dirigida al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Eso sí, Alfonso Rueda ha recordado que "quien tiene la última palabra", una vez realizadas las consultas con los líderes de las formaciones políticas, es el monarca, que es quien tiene que elevar la propuesta de candidato al Congreso de los Diputados. El presidente autonómico ha aprovechado para reivindicar que Galicia fue la comunidad que "más apoyo porcentual le dio" al PP (un 43,5 por ciento) y, como presidente del PPdeG, le animó "personalmente" a que acudiese a la investidura si es llamado como candidato. VACACIONES DE PEDRO SÁNCHEZ También ha sido preguntado Alfonso Rueda sobre las críticas a las vacaciones y el viaje personal a Marruecos realizado esta semana por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. El líder gallego cree que "no se discute el derecho de nadie a tener vacaciones, sobre todo después de estos meses tan intensos"; sino que "lo que está en discusión es si es el momento oportuno ahora". Rueda ha recordado que, tras el 23J, hay pendiente un proceso de investidura, aunque "no formalmente abierto" todavía --todavía no están constituidas las Cortes Generales-- y ha cuestionado que sea ahora "el momento de desaparecer" cuando, además, se habla de "amenazas de trato de favor de unas comunidades autónomas en detrimento de otras" en cuanto a la financiación autonómica. "Yo, si estuviese en esa situación, en la que no estoy, habría tomado otro tipo de decisión", ha agregado. En cualquier caso, la reunión del Consello de la Xunta celebrada este jueves ha sido la última antes de iniciar un período vacacional en el que Alfonso Rueda aprovechará para "hacer un poco de deporte". Pasará "algún día fuera", pero también se quedará "en Galicia, que se está muy bien", tal y como ha confesado.