El PP critica a Sánchez por ir a Marruecos sin aclarar Pegasus, Sáhara y la posible "implicación personal" de su familia

El PP ha cargado este jueves de nuevo contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por irse de vacaciones a Marruecos sin que por ahora haya dado explicaciones por la "filtración de datos" de su móvil con el programa espía Pegasus, el giro en el Sáhara Occidental a favor de los postulados marroquíes y si en este cambio hay detrás una "implicación personal de él y su familia". Así se han pronunciado sus vicesecretarios de Organización y Economía, Miguel Tellado y Juan Bravo, respectivamente, que en sendas entrevistas han coincidido en censurar el viaje y en exigir a Sánchez explicaciones. Tellado ha asegurado en RNE, en declaraciones recogidos por Europa Press, que el jefe del Ejecutivo se ha ido a Marruecos y ha dejado "a sus emisarios negociando con los independentistas" para que le apoyen y "poder seguir siendo presidente cuando vuelva". A su juicio, Sánchez "tiene que estar en España" por ser presidente en funciones y líder del partido, el PSOE, que "estando en el Gobierno ha perdido las elecciones". Además, ha considerado que "debe" dialogar con el PP, que ha ganado, y dejar presidir a Alberto Núñez Feijóo. Pero también le ha instado a explicar el cambio de postura respecto al Sáhara, que ha "perjudicado" las relaciones con terceros países como Argelia, a la vez que ha criticado que tampoco haya dado respuesta a "la implicación personal que ha podido tener él y su familia en relación con ese cambio de postura". DESATIENDE SUS OBLIGACIONES "Irse a Marruecos, abandonar el país cuando está en vilo la gobernabilidad... En nuestra opinión, está desatendiendo sus obligaciones básicas como presidente en funciones y es una provocación en toda regla", ha expresado Tellado, reiterando sus palabras de ayer. A su juicio, lo que pretende Sánchez es ver si a su vuelta el país "acaba creyendo" que el PSOE "ganó las elecciones", pero la realidad es que las perdió, ha sentenciado. Por su parte, Bravo ha recordado que la celebración de las elecciones el pasado 23 de julio obligó a las personas a "interrumpir, retrasar o acortar" sus vacaciones de verano y supuso un esfuerzo a las Fuerzas de Seguridad y a Correos, por lo que ha censurado que para Sánchez los comicios ya no importan y ha decidido irse a Marruecos con "soberbia", aunque en lo personal ha dicho que lo respeta. Asimismo, Bravo ha declarado que no le sorprende la actitud del presidente y, en la línea de Tellado, ha incidido en que los españoles "no conocen" la política internacional en relación con Marruecos y el Sáhara, ni qué ha pasado con Pegasus y la "filtración de datos" de su móvil, porque Sánchez no ha dado explicaciones, ha lamentado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.