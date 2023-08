El plan de transporte a los Lagos de Covadonga prohibirá el acceso a vehículos no autorizados

El consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, ha explicado este jueves que se publicará en el BOE una modificación de las restricciones del plan especial de transporte a los Lagos de Covadonga para mejorar la seguridad en los accesos, incluyendo la prohibición de circulación a vehículos no autorizados. La prohibición, que afectará tanto a coches como autocaravanas, estará vigente las 24 horas durante los periodos en los que está vigente el plan y sólo subirán los autobuses de la empresa concesionaria Alsa y aquellos vehículos con autorización. Igualmente, se revisarán las autorizaciones existentes para evitar que se produzca un "mal uso" de las mismas. En declaraciones a los medios al término de la reunión de seguimiento del plan tras el accidente de autobús ocurrido este lunes en la subida al espacio natural, el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, ha explicado que el objetivo es "quitar intensidad de tráfico en la carretera y, asimismo, evidentemente reducir potenciales situaciones de peligrosidad en la misma". El acuerdo alcanzado entre el Gobierno del Principado, la Dirección General de Tráfico y el Ayuntamiento de Cangas de Onís, supondrá "un cierre total de la carretera" excepto vehículos autorizados; la revisión de la operativa actual del plan de transporte relativa a reforzar el protocolo de la empresa concesionaria y garantizar la obligatoriedad de su cumplimiento, tanto en la coordinación de los autobuses como en las zonas de espera y de cruce, con el propósito de que las "situaciones de peligrosidad se reduzcan al mínimo posible". Igualmente, el consejero ha apuntado que se identificarán qué zonas de cruce "pueden necesitar mejoras para abordarlas de manera inmediata" y también, si es necesario, que crear "alguna nueva infraestructura para facilitar ese tipo de maniobras". Por su parte, la jefa provincial de la DGT, Raquel Casado, ha señalado que se está empezando el estudio de autorizaciones, para desde septiembre dar de baja la actual aplicación y poner en marcha la nueva con las autorizaciones revisadas. Ha detallado que no se modificará el calendario del plan, sino que se ampliarán las restricciones dentro de las fechas vinculas al plan: Semana Santa, meses de verano hasta finales de septiembre y puentes del Pilar y diciembre. El gerente de Alsa, Javier de los Ríos Villalba, ha aprovechado para agradecer las labores de rescate del accidente, cuyas causas se están investigando, y ha destacado la importancia de la coordinación de la operativa del plan de transportes a los Lagos, que actualmente cubren unos 60 conductores. En días de mucha afluencia, explicó, pueden estar trabajando una treintena para dar servicio a unas 5.000 personas. A preguntas de los medios sobre el siniestro, De los Ríos apuntó que no se sabe todavía cómo se produjo el accidente pero parece "que no se estaba cruzando justo en ese momento" otro autobús y ha mostrado cautela hasta que se disponga del atestado de la Guardia Civil. El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, ha destacado la importancia del trabajo conjunto de administraciones y la concesionaria para garantizar la seguridad de los usuarios.