El Gobierno no rechaza el uso de lenguas cooficiales en el Congreso pero recuerda las "dificultades" de su aplicación

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, no ha rechazado este jueves expresamente la posibilidad de habilitar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, como vienen reclamando los nacionalistas y ha vuelto a plantear Sumar, si bien ha apuntado las "dificultades" que entrañaría poner en práctica esta reivindicación. Preguntada si tras la negativa que ha mostrado hasta ahora el PSOE a modificar el Reglamento del Congreso para regular el uso del catalán, el gallego y el euskera cree que en la nueva legislatura se podría avanzar en esta materia, Rodríguez ha subrayado que "las lenguas han de utilizarse en cualquier espacio sabiendo de las dificultades que después tiene su aplicación práctica". Así se ha expresado Rodríguez en declaraciones a la prensa en el Congreso, donde ha acudido a entregar la credencial que la acredita como diputada por Ciudad Real, un cargo que ya ocupó entre 2011 y 2019. La ministra en funciones ha defendido "un uso normalizado" de las lenguas cooficiales, que "forman parte de la riqueza del patrimonio cultural y que "nunca pueden ser elemento de batalla". "La lengua es algo que nos une a través del diálogo, de la palabra y, por tanto, aquí siempre nos encontrarán a los socialistas en la defensa del uso de todas las lenguas oficiales", ha dicho, antes de apuntar que ya se han producido avances en esta materia en esta legislatura. En concreto, ha mencionado que precisamente en su departamento tiene su sede el Consejo de Lenguas y que están pendientes de presentar un informe sobre esta materia al Consejo de Europa. BIEN A MIMAR, CUIDAR Y PROTEGER "Nuestra democracia es una democracia viva y el desarrollo de la Constitución también y por tanto desde aquí expresar mi máximo respeto por todas las lenguas oficiales de España que han de protegerse, ampararse y cuidarse", ha abundado Rodríguez. Según ha relatado esto es "lo que ha hecho el Gobierno a lo largo de estos años en distintas instituciones" y sabiendo que después "la práctica es algo más complejo por intendencia". "Pero en cualquier caso siempre hay que protegerlas, cuidarlas, mimarlas, son patrimonio cultural de España, están reconocidas en la Constitución Española y en los Estatutos de autonomía", ha abundado. En este punto, ha arremetido contra el PP y Vox por hacer de las lenguas un asunto de enfrentamiento en comunidades autónomas que tienen reconocidas lenguas oficiales sus estatutos. "Eso es lo que no cabe en la España de hoy. Y algunos deberían haber aprendido la lección, deberían haber escuchado también la llamada de las urnas en estas últimas elecciones", ha añadido. INICIATIVA VARADA EN EL SENADO Uno de los acuerdos alcanzados en julio de 2022 en la mesa de diálogo sobre Cataluña tenía como objetivo el impulso y la protección del catalán. Además del compromiso de solicitar al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el Pleno, se mencionaba recogía "la ampliación del derecho de los representantes políticos a realizar su labor en todas las lenguas del Estado". Eso sí, en aquel documento sólo se hablaba de revisar "el Reglamento del Senado" pero no se mentaba al Congreso. En los doce meses que han transcurrido desde aquel acuerdo no se ha dado ningún paso en el Senado. Ahora desde Moncloa señalan que lo lógico sería explorar primero las posibilidades de ampliar el uso de las lenguas en la Cámara Alta. Junts registró una iniciativa en 2021 que el Senado aceptó tramitar con apoyo del PSOE, para reformar el Reglamento y permitir el uso de lenguas cooficiales en todos los debates de la Cámara Alta. La iniciativa, con un coste aproximado de casi un millón de euros, quedó 'congelada' con la ampliación constante de los plazos de enmiendas y finalmente caducó con la disolución de las Cortes.