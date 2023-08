El alcalde de Sevilla dice que el Festival de Cine está "lleno de deudas"

Sevilla, 3 ago (EFE).- El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado este jueves que a su llegada al Ayuntamiento se ha encontrado con un Festival de Cine - cuya celebración de este año se ha pospuesto para la primavera de 2024 - "lleno de deudas" y que "necesita ya un salto de calidad".

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha argumentado que el Festival de Cine coincidiría en noviembre con los Grammy Latinos, una entrega de premios lo "suficientemente importante", que justifica el aplazamiento y no la "eliminación" del Festival de Cine de Sevilla.

Por su parte, ha comunicado que el Ayuntamiento está haciendo también un gran esfuerzo económico de más de 4 millones de euros para que durante todo el mes de noviembre Sevilla sea el "escaparate del mundo".

Además, ha criticado al anterior alcalde, Antonio Muñoz, ya que "tampoco estaba pensando" en el Festival de Cine, al cual estaba "dejando morir", y ha recordado que el que entonces director del Festival de Cine dimitió un mes antes de las elecciones municipales.

Respecto al aplazamiento de la celebración del Festival de Cine, Sanz ha precisado que ha sido el nuevo director del Festival el que ha aconsejado el aplazamiento, pensando en que todos los espacios escénicos disponibles están "bloqueados" en esa fecha por la celebración de los Grammys Latinos.

De momento, ha añadido que no se sabe la fecha exacta del festival cinematográfico y ha adelantado que lo empezarán a estudiar ya con el nuevo director.

"No he ganado las elecciones para hacer la misma política cultural que hizo el señor Muñoz, las he ganado porque todos aquellos que me han votado, piensan que Sevilla merecía un festival de mayor calidad, y voy a trabajar para ello", ha señalado Sanz. EFE

gve/fs/mcm

(vídeo)