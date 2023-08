Canal de Panamá no descarta nueva ampliación de vía, que se acerca a su máxima capacidad

Ciudad de Panamá, 3 ago (EFE).- La construcción de una segunda ampliación del Canal de Panamá no está descartada aunque de momento es inviable, dijo este jueves a EFE Ricaurte Vásquez, el administrador de la vía que, según las proyecciones, puede alcanzar su máxima capacidad de tránsito de toneladas en el 2032.

"Uno no descarta ese tipo de iniciativas. Evidentemente, no es el momento, no hay forma de crear un precio para poder financiar una escala de inversión de ese tamaño", señaló el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El tercer juego de esclusas, que fue inaugurado el 26 de junio de 2016 tras 6 años de trabajos, tuvo un costo aproximado de 5.800 millones de dólares (unos 5.295 millones de euros), y el del cuarto juego "posiblemente estaría alrededor del doble" de esa cantidad, indicó.

Por la ampliación pasan buques neopanamax, que tienen más del triple de capacidad de carga que los panamax que cruzan las esclusas inauguradas en 1914, construidas y administradas por Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando las traspasó al Estado panameño.

La ampliación ha multiplicado los ingresos del canal y, por tanto, los aportes al Estado, que para este año fiscal se proyectaron en 2.544,6 millones de dólares, otra cifra récord.

El otro gran obstáculo del proyecto del cuarto juego de esclusas es la provisión del agua dulce que usa el Canal y que proviene de los lagos artificiales Gatún (1913) y Alhajuela (1935), que además abastecen a la mitad de los 4,2 millones de habitantes de Panamá.

"Es muy difícil desde el punto de vista de suministro de agua tener los volúmenes que una réplica de la neopanamax requeriría, por lo menos en la provisión que uno ve en los próximos 50 años de recursos hídricos", dijo Vásquez.

Con la tecnología de hoy "es un reto muy grande" el proyecto del cuarto juego de esclusas, aunque "nunca se descarta, porque resulta que mañana llega una tecnología nueva", añadió.

LIMITANTES DEL CANAL DE PANAMÁ

La infraestructura y el agua son las grandes "limitantes que tiene el Canal de Panamá para seguir creciendo", admitió Vásquez durante un encuentro con periodistas y estudiantes este jueves.

La infraestructura del Canal "presenta un límite a la capacidad de tránsito" y "posiblemente para el 2032 estemos trabajando a plena capacidad, pasando 600 millones de toneladas cada año. Hoy pasamos aproximadamente unas 500 - 510 millones de toneladas al año", dijo.

Y si la "primera limitación es la infraestructura: nuestra planta, equipos, esclusas, canales, la segunda restricción es agua", agregó.

El Canal ha sufrido de forma cíclica problemas de abastecimiento de agua.

Este año, el déficit en los lagos Gatún y Alhajuela obligó a la vía a reducir su calado hasta 44 pies, de los 50 que puede ofrecer como máximo, y a limitar a 32 (de 38) los buques que pueden cruzarlo diariamente. Esto reducirá en alrededor de 200 millones de dólares los ingresos en 2024, según explicó Vásquez.

"Creemos que tenemos una mejor idea de cómo enfrentar lo que nos viene" en materia de seguridad hídrica, "hay opciones ya estudiadas" pero falta aún pasos que permitan definir claramente los planes e implementarlos, dijo Vásquez.

Hay que encontrar nuevas fuentes de agua, tanto para la operación del Canal como para el consumo humano e industrial, añadió.

EN BUSCA DE NUEVOS NEGOCIOS CONEXOS

La ACP también pretende incursionar en nuevos negocios y servicios conexos al tránsito de buques, porque, dijo Vásquez a EFE, "la idea es complementar lo que ya existe".

Desde hace 10 años la ACP ha analizado posibilidades de nuevos servicios que van "desde centro de distribución logística hasta puertos terminales", recordó.

"No hemos descartado ese tipo de actividades (...) estamos volviendo a revisar todo eso para ver cuál tiene una ventana de mercado en este momento (...) todo está cambiando y tenemos que cambiar la forma en que operamos", afirmó el administrador de la ACP. EFE

