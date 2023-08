Ancelotti: “A nivel ofensivo no hay problema. En defensa tenemos que arreglarlo”

Redacción deportes, 3 ago (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reconoció que han de arreglar la faceta defensiva, tras encajar ocho goles en cuatro partidos durante la pretemporada, a la vez que aseguró que “no hay problema a nivel ofensivo” tras marcar solo un tanto en 49 disparos en los últimos dos encuentros.

“Ha sido una pretemporada positiva en el sentido que los partidos que hemos jugado hemos mostrado una faceta muy buena y otra en el aspecto defensivo que tenemos que mejorar. EL equipo no está acostumbrado a defender con rombo y hemos encajado muchos goles en contra. Ha faltado equilibrio. Necesitamos arreglarlo”, analizó Ancelotti en zona mixta tras la derrota 3-1 contra la Juventus de Turín.

“El aspecto defensivo es lo más sencillo de mejorar porque es un problema de colocación, concentración y actitud. En la presión ofensiva fuimos muy buenos, pero frágiles en el bloque bajo. Bajar un poco el bloque puede ser una opción a tener en cuenta”, prosiguió.

“Pero yo me quedo con las cosas buenas que hemos hecho también, con la movilidad arriba y las oportunidades que hemos tenido. Puede pasar que no tengamos acierto porque estamos con menos frescura para finalizar, pero no es un problema. He visto muchas cosas buenas en ataque. A nivel ofensivo no hay problema. En defensa tenemos que arreglarlo”, completó.

Un Ancelotti que puso nota a la pretemporada de su equipo, que finaliza con dos victorias, contra el Milan (3-2) y Manchester United (2-0), y dos derrotas, frente al Barcelona (0-3) y Juventus (3-1).

“La nota es de un 6. Lo bueno es que es bastante evidente lo que tenemos que arreglar”, dijo.

Por otro lado, ponderó los primeros encuentros del inglés Jude Bellingham al asegurar que le “ha gustado mucho” a la vez que destacó el rendimiento de otro fichaje del verano, el lateral izquierdo español Fran García.

“Ha jugado muy bien. Tiene mucha energía, llega bien a línea de fondo, mete buenos centros… es un jugador fiable”, declaró.

Además, analizó la baja del turco Arda Güller, quien abandonó la pretemporada por una lesión en el menisco de la rodilla derecha.

"Hablar del aspecto médico es bastante complicado. No es un problema serio, es pequeño. Estamos evaluándolo si hacer un tratamiento conservador o una cirugía. Lo malo es que estará fuera un mes", apuntó.

Por último, tuvo unas palabras hacia el italiano Gianluigi Buffon después de que este anunciara su retirada del fútbol recientemente.

"Cuando yo le conocí con 17 años me pareció un extraterrestre por su calidad, como Arda Güller", expresó.