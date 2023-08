Simeone dice que el Atlético tiene con qué competirle a "monstruos" como Madrid y Barça

Monterrey (México), 1 ago (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseveró este martes que para la temporada 2023-2024 su equipo tiene un equipo equilibrado, listo para disputarle el título al Real Madrid y al Barcelona.

"La liga española es muy compleja, tenemos dos monstruos por delante como son Real Madrid y Barcelona; son esos dos a los que hay que ganarles para tener un título, son la fuerza de la liga española y tendremos con qué competir ante ellos como lo hemos hecho siempre", aseveró Simeone.

El timonel habló en Monterrey, Nuevo León, ciudad en el norte de México, en la que este miércoles el Atlético de Madrid jugará un partido amistoso ante la Real Sociedad en una gira que varios equipos españoles programaron este verano en este país.

El argentino explicó que a partir de la próxima temporada su equipo sufrirá una transformación respecto al fútbol que lo ha caracterizado desde que llegó al Atlético en el 2011.

"Si comparamos con antes sí. Es verdad que ahora cuando tenemos la pelota queremos salir de atrás. Esto es un poco nuevo y estamos mejor cada día. También buscamos poner más agresividad cuando no tenemos la pelota", detalló.

Diego Simeone se dio tiempo para tocar varios temas. Reconoció la poca visibilidad que tiene el fútbol de México en España, aunque alabó la calidad de sus jugadores; puso como ejemplo a Héctor Herrera, ex jugador de su equipo.

"Sé poca cosa, no lo sigo la verdad. He coincidido con jugadores mexicanos como Héctor Herrera. Solo puedo decir que es un fútbol muy pasional, que la gente vive con mucha intensidad y eso es algo maravilloso. Los mexicanos que están en Europa están teniendo grandes carreras".

Simeone dedicó elogios al italiano Gianluigi Buffon, guardameta de la absoluta y legendario con la Juventus de la Serie A que este martes anunció su retiro del fútbol a los 45 años.

"Todo el mundo lo conoce, ha jugado muchísimos años. Es una referencia mundial que ha tenido una gran carrera, me gustaría felicitarlo por lo que ha conseguido y desearle lo mejor en su nueva etapa de vida".

También este martes conversó con los medios el esloveno Jan Oblak, guardameta de 30 años, quien al final de la campaña pasada se perdió varios partidos por problemas en las cervicales, pero que dijo se siente renovado.

"No han sido meses fáciles desde que paré, pero me he estado recuperando día a día y estoy en condiciones de poder entrenarme y jugar perfectamente, me siento bien contento de como ha ido todo", dijo el portero.

Este miércoles además del Atlético de Madrid-Real Sociedad, en Guadalajara, Jalisco, al occidente de México, jugarán Sevilla ante Betis.