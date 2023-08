Marcos Alonso: "Dembélé no nos ha comentado nada a los jugadores"

Las Vegas (EE.UU.), 1 ago (EFE).- Marcos Alonso, lateral izquierdo del Barcelona, dijo este martes que Ousmane Dembélé, cuya salida del club azulgrana parece inmediata, no les ha comentado nada en el vestuario sobre su marcha al PSG.

"Pues no lo sé, eso parece (la salida de Dembélé). La verdad es que estoy un poco fuera del tema. Ousmane incluso no nos ha comentado nada a los jugadores. Y bueno, hasta que sea oficial y pase lo que tenga que pasar, pues como uno más y veremos qué es lo que pasa", dijo Alonso en la zona mixta tras el triunfo por 0-1 del Barcelona ante el Milan en un amistoso en Las Vegas (EE.UU.).

"Al final es fútbol. Todos los años llegan jugadores y se van de todos los equipos. Es así, hay que adaptarse rápido y mirar para adelante", comentó.

Alonso dijo que Dembélé es un jugador "importante" pero señaló que la plantilla del Barcelona "es muy buena".

"Con los que estemos al final del mercado, habrá que ir con todo e ir todos juntos e intentar hacer un buen año", afirmó.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció este martes que Dembélé se quiere ir y que tiene una oferta del PSG con la que el club azulgrana no puede competir.

"El tema de Ousmane es simple: vino con una propuesta del París, que se quiere ir, que ha hablado con Luis Enrique y la gente del París y que tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar", dijo en una rueda de prensa el técnico tras un amistoso en el que Dembélé se quedó fuera de la convocatoria.

"Al final imagino que él dará las explicaciones y cómo me siento yo no es lo importante. Decepcionado, quizás sí, pero lo importante es que el jugador ha sido claro. Nos ha dicho que se quiere ir y que tiene una propuesta y nosotros en ese sentido no podemos competir en este momento. Le deseo suerte", agregó. EFE

