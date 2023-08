La diputada de CC recalca que negociarán la investidura si pueden evitar nuevas elecciones: "Toca a otros mover ficha"

La diputada electa de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha insistido este martes en que su formación negociará y escuchará al candidato que se presente a la investidura si su voto es decisivo para "desbloquear" la situación y evitar una repetición electoral, pero ha subrayado que hasta que no haya un candidato los nacionalistas canarios no tienen "nada más que decir". "Toca a otros mover ficha", ha apostillado. Así se ha pronunciado en el Congreso, donde ha acudido para recoger el acta que logró en las elecciones del 23 de julio y donde ha reiterado que, de momento, sólo se han producido dos "contactos informales", uno con el PSOE y otro con el PP, en los que no se ha negociado nada, ni siquiera relativo a la Mesa del Congreso, que se constituirá el próximo 17 de agosto. En este contexto, ha repetido que primero hay que saber quién se presenta a la investidura y ha dejado claro, una vez más, que no tienen intención de negociar un acuerdo de legislatura porque entienden que "tanto por un lado como por el otro se pueden dar coaliciones bien con partidos de extrema derecha o de extrema izquierda", que ellos rechazan. Por ello se ha mostrado abierta únicamente a negociar, llegado el caso, un eventual acuerdo de investidura si su voto es crucial para evitar una repetición electoral. "En ese caso negociaremos y escucharemos a quien se vaya a presentar a la legislatura, pero para nosotros en este momento esa figura aún no tiene nombre", ha afirmado. PACIENCIA Y PRUDENCIA "Hemos sido muy claros, a nosotros ya no nos toca decir nada más, toca a otros mover ficha, toca a otros hablar, toca a otros tener prisa. Soy una diputada, puedo ser decisiva o puedo no serlo, pero en cualquier caso, ni siquiera hemos iniciado una negociación con ninguna de las dos partes", ha resumido, apelando a la paciencia y la prudencia. "Cuando haya novedades, a lo mejor podemos avanzar algo más", ha añadido. Valido ha reiterado las peticiones que hará Coalición Canaria si esa negociación llega ha producirse: cumplimiento del régimen económico y fiscal canario, el respeto al Estatuto de autonomía, la reforma de la financiación autonómica y compromisos presupuestarios anuales para la reconstrucción de La Palma. Preguntada sobre si exigirán una negociación bilateral sobre financiación si esta opción se contempla para Cataluña, Valido ha avanzado que sea quien sea quien se presente a la investidura reclamarán la actualización del sistema. "Si hay para otros, para Canarias también. Si otros son importantes, nuestro voto puede ser importante también, tendrá un peso importante como el que tengan los demás", ha explicado. SÁNCHEZ EN MARRUECOS Asimismo, ha recordado que se tiene que cumplir el punto de su Estatuto que les faculta para participar en la gestión y planificación de sus puertos y aeropuertos y el que les habilita para formar parte de cualquier negociación vinculada a asuntos migratorios con países vecinos. Valido ha evitado dar su "opinión personal" sobre la decisión del presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de irse de vacaciones a Marruecos. "Respeto las elecciones de cada uno sobre sus lugares de vacaciones. No voy a hacer valoraciones, pero creo que todo el mundo tiene algo en la cabeza".