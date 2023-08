La AN ordena indemnizar con 20.000 euros a un consejero de Fórum Filatélico que fue absuelto de la estafa

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado indemnizar con 20.000 euros a un consejero de Fórum Filatélico que fue absuelto de la estafa para compensar el tiempo que pasó en prisión provisional, las comparecencias que realizó en sede judicial y el tiempo que pasó imputado en el procedimiento. En una sentencia recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente el recurso del consejero y establece que, en su caso, el lapso de dilaciones indebidas -los retrasos en la causa_fue de tres años y 10 meses. El fallo recuerda que el consejero era miembro del Consejo de Administración de Fórum Filatélico y fue imputado en 2006 por la Audiencia Nacional. Además, fue detenido en mayo de ese mismo año, cuando se dictó contra él un auto de prisión provisional comunicada y sin fianza, permaneciendo en la cárcel hasta el 21 de julio. DOS MESES DE PRISIÓN PROVISIONAL La causa continuó para él, siendo procesado y llegando a sentarse en el banquillo de los acusados. La sentencia dictada en 2018 por la AN le absolvió a él junto a otros acusados, dejándose entonces sin efecto la obligación que tenía de comparecer mensualmente en el Juzgado. Fue en 2020 cuando el Tribunal Supremo confirmó su absolución al desestimar un recurso de casación presentado por una acusación particular, que solicitaba que se condenase a todos los miembros del Consejo de Administración. En ese momento, el consejero presentó la reclamación económica. La AN tiene ahora en cuenta para concederle la indemnización el daño moral provocado por su estancia en prisión y por las comparecencias ante el juzgado. Además, la Sala sostiene que "resulta indemnizable el tiempo de imputación penal durante el lapso de dilaciones indebidas", que excedió la duración normal del proceso. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó en 2020 que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituían un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Fueron casi 400.000 los contratos reconocidos por la Administración Concursal en el Juzgado Mercantil de Madrid con más de 3.700 millones de euros. LA ESTAFA DE LOS SELLOS Los magistrados del alto tribunal consideraron demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni una pequeña parte del dinero que entregaban, que no se revalorizaban, y que solo mediante la captación de nuevos clientes la empresa seguía devolviendo el capital invertido más los altos intereses garantizados, superiores a los ofrecidos por los bancos. La sentencia condenó en firme a 16 responsables del fondo con penas que oscilaban entre los 6 meses de prisión y los 11 años y 10 meses de cárcel, ésta última impuesta al expresidente de Fórum Filatélico Francisco Briones por delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y continuado de falseamiento de cuentas anuales, así como blanqueo de capitales, por el que fue condenado además a pagar una multa de 49,7 millones de euros.