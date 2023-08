IU replica a los lamentos de Andalucía por asesinatos machistas afeando su "política errática" de protección de mujeres

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha contrapuesto este miércoles las "lamentaciones" del Gobierno andaluz por las muertes de mujeres como consecuencia de casos de violencia machista con la "política errática" de la Junta en materia de protección de mujeres. Así lo ha trasladado el también diputado electo de Sumar por Málaga en unas declaraciones remitidas a los medios en las que ha lamentado que el mes de julio "se ha saldado con ocho mujeres asesinadas por violencia machista" en España, "dos de ellas en Andalucía". "Es una elevadísima concentración de asesinatos en tan corto periodo de tiempo que ha puesto en alerta al Gobierno central, que ha convocado ese comité de crisis del que forman parte las comunidades autónomas", según ha subrayado Toni Valero, que también ha puesto de relieve que, en lo que va de año, han sido asesinadas nueve mujeres por violencia machista en Andalucía. Tras subrayar que "de nuevo se demuestra que el verano es un factor de riesgo en cuanto a la violencia más extrema contra las mujeres", y que el mes de julio deja también "ocho menores huérfanos" como consecuencia de estos asesinatos, Toni Valero ha sostenido que "por eso es fundamental el papel proactivo de la ciudadanía". "Se ha de denunciar cualquier expresión de violencia machista", ha enfatizado Toni Valero, que al respecto ha alertado de que "sólo una de las mujeres asesinadas en el mes de julio había denunciado a su agresor", y ha defendido que "la mejor manera de prevenir es poner en conocimiento de las autoridades la violencia ejercida contra las mujeres para poner todos los mecanismos de protección necesarios". EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES El dirigente de IU ha apostillado que "también es fundamental que las administraciones jueguen su papel", y al respecto ha sostenido que "no es de recibo que en Andalucía todavía no estén en funcionamiento los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexuales". Según ha abundado, "el Gobierno andaluz ha recibido 12,3 millones de euros desde el año 2021 para instalar esos ocho centros de crisis", pero el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "se va a ir de vacaciones sin haber abierto ninguno". En esa línea, Valero ha sentenciado que "contrastan las lamentaciones del Gobierno andaluz por las muertes de mujeres víctimas de violencias machistas con su política errática en materia de protección a las mujeres", al tiempo que ha afeado al Ejecutivo del PP-A que "no ha abierto estos centros de crisis 24 horas" mientras "sigue subvencionando organizaciones ultras que van a acosar a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo a las puertas de las clínicas". "Enfrentar las violencias machistas requiere de compromiso ciudadano, denunciando los casos que se dan en cada entorno, y de políticas feministas por parte de la administración, y en este último caso el Gobierno andaluz no está a la altura de la gravedad de la situación", ha concluido aseverando Toni Valero.