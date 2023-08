El PNV espera el archivo de la denuncia contra su diputada alavesa de Sostenibilidad, pero cesará si hay juicio oral

El diputado general de Álava, el nacionalista Ramiro González, ha confiado en que "sea archivada" la denuncia contra la diputada de Sostenibilidad, Amaia Barredo, también del PNV, si bien ha reiterado que, si "en algún momento llegara a dictarse auto de apertura de juicio oral, tendría que abandonar el cargo". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, González se ha pronunciado, de este modo, en relación a la denuncia presentada por dos grupos ecologistas ante la Justicia por la concesión de una licencia a una empresa en Bergara cuando Barredo era viceconsejera de Medio Ambiente. El diputado general ha precisado que "lo que hay es una denuncia" contra Barredo, sobre la que no se ha pronunciado aún el juzgado, y "no hay una investigación en este momento". González ha pedido a la Comisión de Ética de la Diputación Foral de Álava que "se manifieste o traslade qué es lo que corresponde hacer en un supuesto de estas características, entendiendo que, evidentemente, si en algún momento llegara a dictarse auto de apertura de juicio oral, tendría que abandonar el cargo", aunque ha confiado en que "no va a ser así". El diputado general alavés ha señalado que no sabe "cuándo dictará algún tipo de resolución el juzgado", dado que los procedimientos judiciales "son lentos y más después de la huelga larga huelga que ha habido en la administración de justicia", pero, en todo caso, ha confiado en que "finalmente ese procedimiento judicial sea archivado".