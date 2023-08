Cap Roig repasa cuatro décadas de éxitos de los británicos Simply Red

Palafrugell (Girona), 2 ago (EFE).- Simply Red, una de las bandas musicales más longevas y exitosas de Reino Unido, ha actuado esta noche por primera vez en el Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell (Girona), donde han hecho un repaso a sus mayores éxitos, desde sus inicios en 1985 a “Time”, su último álbum que vio la luz el pasado mes de mayo.

Los músicos de Manchester han conseguido agotar las entradas para este concierto organizado por Clipper’s Live con el impulso de Caixa Bank, que ha empezado con puntualidad británica a las 22.15 horas con las notas de “Better whit you”, el primer single de su último trabajo en el que el líder de la banda recuerda cuando conoció a su esposa en Milán.

De la docena de temas incluidos en Time, que abarcan géneros como el soul, pop, funk, R&B y blues, la formación, la habitual de los últimos años, también ha interpretado “Shades22” o “Just like you”.

Michael James Hucknall, Mick Hucknall, vocalista y principal miembro y compositor de la banda, ha demostrado a sus 63 años estar en perfecta forma con un dominio absoluto del escenario y del 'feedback' con el público.

Ha confesado que estaba emocionado de estar en esta zona de la Costa Brava, de donde ha dicho guardaba un muy buen recuerdo porque a los 22 años llegó al aeropuerto con un saco de dormir, estuvo una semana durmiendo en la playa y las rocas y la gente le trató muy bien.

El artista, con su característica voz y cuatro décadas de experiencia que le avalan, ha jugado con el lenguaje corporal y con las pausas que han ido marcando el ritmo de cada tema y con ello ha llegado a la platea contagiando buenas vibraciones.

Con un “vamos para Jamaica”, una de las veces que ha hablado y bromeado con los 2.400 asistentes al concierto, ha llenado la platea de reggae y sones tropicales con “Night Nurse”.

Algunas de las canciones que han incluido en su show han repasado sus inicios en 1985, con “Holding back the years” o “New Flame” (1989), pasando por “Trill me”, “Your Mirror” o “Stars” (1991), que ha sido recibida con un gran “Oooh” del público que le ha acompañado durante la canción y le ha ovacionado al final.

Tampoco ha faltado un aplaudido “It’s only love” (Barry White cover) y la presentación de los seis músicos de su banda, todos ellos de negro, ataviados igual que el artista, que sin quitarse las gafas de sol oscuras, se ha autopresentado con un: “Mi nombre es Mick”.

Simple Red, que cuenta con más de sesenta millones de álbumes vendidos en todo el mundo y sigue siendo una de las bandas más exitosas del Reino Unido, ha decidido finalizar el primer tiempo en el escenario con las pegadizas “Something Got Me Started” y “Fairground” que han hecho cantar y bailar a la grada.

Dos minutos después, tras el ritual de despedida y vuelta al escenario para los bises, los británicos han escogido tres canciones que han mantenido a los presentes en pie bailando y cantando para clausurar el show que se ha alargado más de hora y media y ha repasado una veintena de temas.

Entre ellos “Money’s Too Tight” (To Mention) y "Nutbush City Limits" una canción semiautobiográfica escrita por Tina Turner que conmemora su ciudad natal rural de Nutbush, en Tennessee, (EEUU) y uno de los últimos éxitos que el dúo de R&B formado por marido y mujer Ike & Tina Turner lanzaron en 1973.

Tras interpretarla ha mirado al cielo, ha señalado con el dedo y ha dicho “Esta va por ti, Tina” y ha pedido al público que, en esta “noche bonita y calurosa” posara para una foto que esta vez iba a hacer él y no como durante toda la noche, que ha sido él el inmortalizado.

La guinda final a la actuación de una banda que casi cuarenta años después sigue emocionando la ha puesto “If You Don’t Know Me by Now”, un clásico incluido en el álbum (A New Flame, 1989) que ha sido coreado por un público entregado que ha seguido aplaudiendo minutos después de acabar el espectáculo.

Simply Red seguirá su gira por España en Murcia y Chiclana de la Frontera (Cádiz) los próximos días 4 y 5 de agosto, mientras que al escenario del jardín botánico de Cap Roig se subirán este viernes, dentro de su nueva gira, los madrileños de Taburete, que presentarán su nuevo disco “Matadero 5”.