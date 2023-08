1-2. Nadie puede con el Granada

Redacción deportes, 2 ago (EFE).- El Granada sumó ante el Getafe su quinta victoria de la pretemporada (1-2) gracias a un tanto de penalti de Myrto Unzuni y a otro de Famara Diedhiou con los que el conjunto nazarí desniveló un choque con pocas ocasiones y muchas pruebas en ambos equipos.

De momento, el conjunto nazarí suma todos sus encuentros por victorias. Con anterioridad se deshizo del San Fernando (3-1), de El Ejido (8-0), del Atlético Sanluqueño (0-1) y del Ceuta (2-0). Eso sí, todos, de categorías inferiores. Por eso, el Getafe, el primer rival de verdadera enjundia, iba a ser una prueba de fuego para los hombres de Paco López, necesitados de un duelo de más categoría para medir sus verdaderas capacidades.

El Getafe, por contra, ya cedió una derrota en su anterior amistoso. El Stade de Reims se encargó de bajar de la nube al equipo de José Bordalás, que hasta el choque frente al cuadro francés se mostró como un bloque sólido y prácticamente impenetrable.

Sin embargo, el Granada firmó un partido muy serio. Con cuatro cambios respecto al choque ante el Ceuta (entraron en el once Raúl Fernández, Ignasi Miquel y José Callejón y salieron André Ferreira, Raúl Torrente y Bryan Zaragoza), fue mejor durante la primera parte y sólo en los últimos veinte minutos, cuando Sergi Altimira tomó el control del Getafe, sufrió para llevarse la victoria.

En la primera parte, el Getafe vivió en un atasco permanente. Sin buena salida del balón, con una presión alta pero estéril y sin ocasiones, cedió terreno ante el buen criterio del Granada, que con su hombre estrella del verano al frente, el canterano Samu Omoridion, mereció marcharse por delante en el marcador.

De Samu fue la ocasión más clara, un disparo que salvó David Soria, que al final del acto inicial se salvó de encajar un gol gracias al cuerpo de Domingos Duarte. El portugués despejó con su cuerpo un disparo de Óscar Melendo y el 0-0 lució al descanso en un marcador que pudo moverse con un tanto del "Choco" Lozano que fue anulado por fuera de juego.

En el segundo acto, el Granada salió dominante y sacó petróleo con un penalti que cometió John Patrick sobre Bryan Zaragoza. Unzuni no falló desde los once metros y la reacción final del Getafe no sirvió para nada. Además, en un contragolpe, a los 87 minutos, Famara Diedhiou pusó la puntilla y el equipo de Bordalás, con el tanto postrero de Jaime Mata, se fue con su segunda derrota bajo el brazo y con una sola buena noticia: Djené pudo jugar sin problemas tras acabar lesionado el choque ante el Stade de Reims. Enfrente, el Granada se fue satisfecho. De momento, este verano, nadie puede con el conjunto nazarí. Suma cinco de cinco. EFE

