Momparler: "Vamos al Mundial con ilusiòn, a jugar nuestras bazas"

Carlos de Torres

Redacción deportes, 1 ago (EFE).- Pascual Momparler, seleccionador nacional del equipo absoluto en ruta, tiene claro que el Mundial que se disputa el domingo en Glasgow no es el más idóneo para la escuadra española que componen 8 corredores, pero acude con "ilusión y dispuesto a jugar nuestras bazas de la mejor forma posible".

Momparler saldrá este jueves hacia Escocia, donde del 3 al 13 de agosto se disputarán los Mundiales de todas las disciplinas del ciclismo UCI. Lo hará rodeado de un grupo que conforman cuatro ciclistas del equipo Movistar: Alex Aranburu, Iván García Cortina, Oier Lazkano y Gonzalo Serrano, Ion Izagirre y Jesús Herrada (Cofidis), Roger Adriá (Kern Pharma) y Jesús Ezquerra (Burgos BH).

"Nosotros no vamos de favoritos, lo sabemos, esa responsabilidad la tendrán selecciones como Bélgica, Países Bajos, Dinamarca e incluso Noruega. El circuito les viene bien y son los países que tienen que controlar y mover la carrera. Nosotros vamos con ilusión y ganas de Hacerlo bien, y trataremos de jugar nuestras bazas", explica a EFE el técnico nacional.

Sobre un recorrido de 271,1 km entre Edimburgo y Glasgow, los favoritos para ponerse el maillot arcoíris de campeón mundial son el defensor del título, Remco Evenepoel, sus compatriotas belgas Wout Van Aert y Jasper Philipsen, el esloveno Tadej Pogacar, el neerlandés Mathieu Van der Poel o el danés Mads Pedersen, entre otros. Las opciones españolas dependerán de las estrategias en carrera.

"Nosotros afrontaremos la carrera con 3 bloques. Por un lado el grupo de corredores para el trabajo, que deberán estar pendientes por si alguno pincha o tiene algún contratiempo, otro grupo preparado para el caso de un esprint reducido, donde entrarían corredores como García Cortina y Alex Aranburu, y otro para echar una mano a Ion Izagirre, que está como un tiro, y Jesús Herrada. El equipo tiene que estar atento para un posible esprint y dispuesto a trabajar", resume Momparler.

Momparler, pendiente de la evolución de una leve lesión en la rodilla del campeón de España Oier Lazkano, tratará de aprovechar las condiciones del ciclista vitoriano para sorprender de lejos.

"Si está Lazkano en condiciones trataremos de que haya 2 corredores con él a 40-50 km de meta. Es un corredor que en algunas carreras ha puesto en apuros a todos, con él cambia la estrategia, podemos provocar algún movimiento que nos resulte favorable", señala.

"EL CIRCUITO ES MUY TÉCNICO"

A pesar de las notables ausencias de corredores como Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, Enric Mas ó Pello Bilbao, el seleccionador cuenta con el mejor equipo posible, una formación de su agrado para competir en un circuito "muy técnico" que no es el más favorable para las aspiraciones españolas.

"Esta selección es la mejor para este Mundial. Tenemos el bloque del Movistar con Lazkano, Cortina, Gonzalo Serrano y Aranburu, después Roger Adriá, un corredor que me gusta mucho y se mueve muy bien en carrera, Ion Izagirre, que llega como un tiro, y Herrada, que tiene experiencia. Tengo el equipo que me gusta".

Momparler explica que "el recorrido no les va ni a Ayuso ni a Rodríguez".

"Ambos han participado en Mundiales en otras categorías, pero quiero que aprendan lo que es un Mundial absoluto. El año que viene tenemos Juegos Olímpicos y Mundial y tienen que correr juntos y conocerse el uno al otro. Por eso los echo de menos. No los echo de menos por el recorrido del Mundial".

Respecto a Pello Bilbao, vencedor de etapa en el Tour y segundo en la reciente clásica de San Sebastián solo superado por Remco Evenepoel, Momparler ofreció su punto de vista.

"Pello Bilbao es un gran corredor. El año pasado no quiso venir y este año quiere hacer la Vuelta a Alemania, las clásicas de Canadá y luego descansar. El Mundial no le viene bien. Si fuera un recorrido más duro podría apostar por él, pero vienen los que quieren venir. En este recorrido de Glasgow corredores como Ayuso, Rodríguez y Pello no pintan nada, si el circuito fuera más duro trataría de que vinieran", matizó.

Los 271,1 km entre Edimburgo y Glasgow componen "un circuito muy técnico que va a hacer mella", asegura el seleccionaor, quien comenta que "a corredores del tipo de Cortina que no frenan y no gastan tendrán ventaja sobre otros que frenan más. Unos llegarán con las energías al 100 por cien y otros al 70".

"Hay un repecho de 30 segundos de esfuerzo, creo que los "látigos", seguir un ritmo elevado, la colocación, el frenar demasiado marcará el Mundial. En el equipo español tenemos gente rocosa. Vamos con mucha ilusión y lo vamos a hacer bien. Creo que puede haber sorpresas".

"Izagirre está muy bien, para mi una medalla no sería sorprendente, Aranburu está bien y Lazkano muy bien, y también Herrada puede estar ahí"

Respecto a la contrarreloj del día 11 sobre un recorrido de 47,8 km con meta en el Castillo de Stirling tras una subida de 800 metros al 6% de pendiente, Momparler señala ese ascenso como una de las claves a tener en cuenta.

"La rampa final puede hacer estragos. Es una crono que hay que hacer con cabeza para afrontar ese final. Nuestro hombre será Lazkano, ha hecho cronos conmigo y sabe lo que es la selección", concluyó. EFE

