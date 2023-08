Luis Sáenz Mariscal, el abogado madrileño que revolucionó la Copa con los 'cyclors'

Barcelona, 1 ago (EFE).- La 37ª Copa del América de Barcelona 2024 volverá a ver en acción a los 'cyclors' o tripulantes que generan la potencia con las piernas en los AC75 (monocascos con hidroalas de 22,90 metros de eslora), y que fue el arma secreta del Team New Zealand en su victoria en la 35ª edición en Bermudas 2017.

Ese sistema que revolucionó la Copa del América pudo ser implementado por los neozelandeses, entonces en su AC50 (multicasco con 'foils' de 15 metros de eslora), gracias a la mediación del abogado madrileño Luis Sáenz Mariscal, un de los mejores expertos mundiales en reglamento de la Copa del América.

"Fue el barco más innovador de la historia. Hasta entonces nunca había existido un barco tan rápido en la historia de la vela. Se creó una nueva forma de navegación", explica el abogado a EFE.

La historia empezó después de la derrota del Team New Zealand en la final de la 34ª edición de la Copa en San Francisco 2013. Tras publicarse la regla de clase para la 35ª edición, se abrió un período de consultas para conocer las opiniones de los desafiantes con el objetivo de aclarar puntos y hacer mejoras.

El Team New Zealand había empezado a preparar en secreto el sistema de los 'cyclors', pero la regla de clase especificaba que todos los controles debían ser manuales y que la potencia debía generarse también manualmente.

Luis Sáenz Mariscal, entonces asesor jurídico y de reglamento del Team New Zealand, apunto que, "cuando un término no está definido en una regla, como era el caso, hay que acudir al diccionario Oxford y este dice que manual es algo hecho a mano".

"Yo expuse que, desde hacía años, en el suelo de las cubiertas de los barcos hay botones para cambiar la marcha de los 'winches' y que esa acción era técnicamente ilegal tal y como estaban escritas las reglas, pues esos botones se estaban controlando con los pies", añade.

Sáenz Mariscal quiso que se introdujera "una definición específica" de la palabra manual "y propuse que significara humano, que los controles tenían que estar gestionados por un humano", recuerda.

"Me contestaron que no, que bastaba con decir que eran acciones realizadas por la tripulación que estaban limitadas exclusivamente para las manos. '¿Eso te va bien?', me dijeron. Les dije que sí, y ahí se la colé", relata pícaro.

"Ellos pensaban que estaba hablando de los botones, pero yo estaba pensando en potencia generada con las piernas. Fue una jugada técnico-legal y se incluyó en el reglamento", resume.

Que él lograra modificar la definición de la palabra manual sin levantar sospechas fue el inicio del éxito. Y también importante fue mantener en secreto los planes del Team New Zealand durante casi tres años y ser el último equipo en llegar a Bermudas, lo que impidió que nadie pudiese copiar ese sistema.

La relación de Luis Sáenz Mariscal, de 53 años, con la Copa del América viene de hace más de tres décadas, cuando fue fichado por Pedro Campos como tripulante del España'92 Quinto Centenario en la Copa de San Diego. Pero una lesión de rodilla le impidió competir.

Él estaba estudiando cuarto de Derecho en la Complutense de Madrid y un entrenador neozelandés del equipo español, Peter Lester, le dijo que aprovechara, que en el equipo no había nadie trabajando con las complicadas reglas de la regata. Así fue como se incorporó al equipo como asesor de reglamento.

Se aprendió el complicado 'Deed of Gift', el texto por el que se rige la Copa del América y sus enrevesadas normas. Curiosamente perdió su primer caso. "Me dolió tanto que me repetí que no iba a perder otro", confiesa.

Se convirtió en asesor legal y de reglamento del equipo de España en 1992, 1995 y 2000. En San Diego, llegó a ganar un par de protestas al Stars & Stripes del mítico patrón estadounidense Dennis Conner.

Cuando el equipo español fue eliminado en la edición de 2000, Conner le contrató de inmediato y también lo haría en el 2003. Fue el primer abogado no estadounidense, y hoy aún lo sigue siendo, del New York Yacht Club.

Posteriormente, al acabar la Copa de 2003, fue contratado por la candidatura de Valencia para las negociaciones con el equipo suizo Alinghi para que la ciudad fuera sede de la 32ª Copa del América en 2007.

Tras la elección de Valencia, en 2005 se incorporó al Luna Rossa, al que representó en Valencia 2007 y San Francisco 2013 .El equipo italiano tomó la decisión de no competir en Bermudas 2017, y Luis Sáenz Mariscal fichó por el Team New Zealand y elaboró la famosa definición que permitió la entrada de los 'cyclors' en la competición.

La entrada en 2018 del American Magic estadounidense, representado por el New York Yacht Club como desafiante en la Copa en Auckland en 2021, hizo que fichase con este equipo como jefe de Asuntos Legales y consejero general, cargo que también ostentará en el equipo en Barcelona 2024.

Su prestigio como jurista va más allá del los reglamentos náuticos y Grant Dalton, Director General de America's Cup Events, organizador de la 37ª Copa en Barcelona, no dudó en nombrarle su representante para supervisar las posibles sedes el evento y realizar los informes, siendo también pieza clave en los términos legales y jurídicos en la firma de los contratos de Barcelona'24. EFE

