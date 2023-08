Jordi Alba: "Tenía ofertas de más dinero, pero quería sentirme importante"

El español Jordi Alba aseguró este martes que al acabar la última temporada tenía claro que su "ciclo en el Barcelona había terminado" y que aceptó fichar por el Inter Miami pese a "tener ofertas de más dinero" porque su prioridad era sentirse "importante", según declaró en su rueda de prensa de presentación con el club del técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino.

"Cuando decidí irme de Barcelona no tenía nada, pero tenía claro que mi ciclo en el Barcelona había terminado. Me fui con la Selección y luego empezaron las conversaciones con el Inter Miami. Tenía otras ofertas, pero la decisión correcta era venir aquí. Tenemos ganas de seguir compitiendo, ganando, y creo que estamos en el escenario idóneo", dijo Alba en una rueda de prensa organizada en el centro deportivo del club en Fort Lauderdale.

"La decisión la tomé después de la Selección (en la Final a 4 de la Liga de Naciones). Pese a tener ofertas de más dinero, creo que lo importante para mí era sentirme importante. La confianza del club y del míster me hizo valorar esta opción como la que más me gustaba", agregó.

Manifestó su agradecimiento a la directiva del Inter Miami, desde los máximos mandatarios Jorge y José Mas y el británico David Beckham, al 'Tata' Martino, que hicieron posible las históricas incorporaciones del argentino Lionel Messi y del español Sergi Busquets para volver a completar con Alba un trío legendario visto en el Barcelona.

"Una de las cosas que me hizo venir aquí fue el cariño que me transmitieron todos, Jorge, José, David, también el míster. Muy agradecido por el trato personal. Ahora intentaré compensarlo en el terreno de juego", dijo.

Destacó que tanto él como Messi y Busquets vienen a Miami a "competir y a dejar al Inter Miami en lo más alto posible" y subrayó que, a nivel personal, está "muy contento" por reunirse "con Leo y Busi".

"De la experiencia que tenemos queremos intentar ayudar a nuestros compañeros, y seguro que nosotros también aprenderemos de ellos en esta liga", aseguró.

Y no dudó en poner el listón alto cuando fue preguntado sobre qué títulos pretende conquistar en Estados Unidos: "Todo lo que juguemos. He tenido la suerte de ganar todo con el Barcelona y casi todo con la selección. Vengo aquí a ganar. Soy un jugador muy competitivo".

"Habrá que ganárselo en el campo, pero la ilusión que veo nos acercará a los títulos", insistió.

Alba consideró además que Messi sigue siendo el mismo que conoció en el Barcelona y que le vio con ganas de triunfar y de competir.

El Inter Miami, pese a ser colista en el Este de la MLS, vive un momento de gran entusiasmo y empezó la Leagues Cup, el nuevo torneo entre equipos estadounidenses y mexicanos, con dos victorias de dos. Se clasificó para los dieciseisavos de final y jugará este miércoles contra el Orlando un partido de eliminación directa.

"He entrenado bastante bien en Barcelona, es verdad que no es fácil entrenar solo, pero trabajé duro para poder competir, tenía ganas de entrenar con mis compañeros, todos me han recibido de forma espectacular. Físicamente me encuentro bien. Es un cambio climático importante, pero me siento con fuerza, energía y sobre todo mucha ilusión.