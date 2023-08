El PP dice que la reunión de Feijóo con Abascal se sitúa en la "normalidad democrática", pero insiste en la discreción

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha justificado este martes que la reunión que tuvo lugar la semana pasada entre los líderes de su partido y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, forma parte de la "normalidad democrática". Vox informó el lunes de la reunión en cuestión, que tuvo lugar a mediados de la semana pasada y en la que Feijóo y Abascal analizaron el escenario abierto tras las elecciones generales del 23J, cuyos resultados no posibilitan una mayoría absoluta de los dos partidos. Tras esto, el PSOE pidió al PP aclarar los "detalles" de la cita entre ambos líderes políticos. "Que después de unas elecciones Feijóo haya establecido contactos con distintos partidos, no sólo con Vox, creo que está dentro de la normalidad democrática" ha señalado durante una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha puesto como ejemplo los contactos que también han tenido lugar con PNV, Coalición Canaria (CC) o Unión del Pueblo Navarro (UPN). Sin embargo, ha insistido en que las conversaciones en busca de apoyos para una posible investidura del líder 'popular' tienen que ser "discretas" y que una vez se llegue a los acuerdos "se harán públicos". En lo que se refiere a los posibles pactos con otras formaciones, durante la entrevista, Bendodo ha querido ratificar las palabras de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y ha confirmado que "no están sobre la mesa" posibles conversaciones con Junts. Desde el PP entienden además la situación tanto de CC como de UPN, porque "hay que escuchar a todo el mundo" y a partir de ahí es cuando se constituyen los apoyos. "SÁNCHEZ HOY NO TIENE MÁS APOYOS QUE FEIJÓO" Al hilo de esto, ha emplazado al líder socialista, Pedro Sánchez, a hablar porque "siempre es bueno", y ha insistido en que la conversación entre las dos formaciones con más escaños tras las elecciones generales "debería ser la primera conversación". A juicio de Bendodo, la respuesta de Sánchez a la carta de Feijóo, en la que declinaba la petición del 'popular' de reunirse esta semana para evitar el "bloqueo" y la "ingobernabilidad" en España, se explica porque el presidente en funciones "se niega a aceptar la victoria" del PP. "Lo que le puedo decir es que Sánchez hoy no tiene más apoyos que Feijóo para la investidura", ha dicho, antes de recalcar que este derecho "lo tiene el partido que ha ganado las elecciones".