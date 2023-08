El Gobierno de Canarias avanza posibles sanciones por el cero energético de La Gomera

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha informado este martes que se ha iniciado un expedientes informativo por el cero energético que ha sufrido estos días la isla de La Gomera. Hernández Zapata ha señalado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que probablemente este expediente deparará en uno sancionador que tendrá que ser remitido al Ejecutivo autonómico pero, incidió, en que es una situación que "no" se va a aceptar y con la que van a "ser rigurosos" y "muy exquisitos" en el trámite. Asimismo expuso que para llevar a cabo ese expediente informativo, la próxima semana los inspectores estará en la isla después de que durante este lunes se produjeran reuniones y encuentros de coordinación, así como de trabajo entre las diferentes partes implicadas --Unelco, Endesa, Red Eléctrica, Cabildo de La Gomera, además de los responsables de los parques eólicos instalados en la isla de La Gomera-- para "buscar soluciones y alternativas" que se han puesto sobre la mesa por parte del Gobierno autónomo. Agregó que ha pedido habilitar canales de comunicación a la empresa suministradora de energía con el objeto de atender a los ciudadanos, que en este momento son los "grandes afectados por este apagón", que "no debe volver a repetirse", y que deben resarcirse por parte de la empresa suministradora de servicio, en este caso Endesa. Por ello, espera que estas reclamaciones y las "facilidades" en la información "se den lo antes posible" y los ciudadanos "tengan todo tipo de respuestas" tras pasar más de 48 horas sin suministro eléctrico, incidiendo en que hay que "poner el foco" para que dentro de las posibilidades de este Gobierno de Canarias "no vuelva a suceder". SITUACIÓN DE ELECTRÓGENOS Hernández Zapata también se ha referido, al ser cuestionado, por la situación de los electrógenos, apuntando que en el caso de La Gomera esos grupos "tienen más de 25 años" y el cero energético, en un principio, se produjo por un incendio en una sala de control que "ha hecho que se cayeran todos y cada una de la planta", pudiendo recuperar solamente dos de los grupos electrógenos. En este sentido, apunta que la justificación por parte de la empresa suministradora del servicio tiene que ver con la aplicación de la normativa nacional que "establece que debe sacarse un concurso público por parte del Ministerio de Transición Ecológica para la renovación de esta maquinaria". Si bien apuntó que este problema se ha sufrido en estos momentos en La Gomera, "preocupa aún más por la situación de esta maquinaria en el resto de las islas", ya que aseguró que es "límite" en cuanto a la necesidad de actualizar las plantas generadoras de energía en Canarias y será uno de los asuntos "prioritarios" de su Consejería con el Ministerio en los próximos días y semanas. Por ello, afirmó que se seguirá insistiendo en la modificación de esta ley para que Canarias "pueda tener autonomía y financiación" por parte del Gobierno de España para actualizar todos los grupos porque advirtió que la situación tanto en Gran Canaria como en Tenerife es de "déficit energético", por lo que a la desactualización de la maquinaria hay que "sumar esta preocupación" necesaria de poner más megavatios a disposición de los usuarios en estas islas. "La preocupación es elevada y esperamos contar y encontrar el entendimiento y el apoyo, en todo caso, del Ministerio de Transición Ecológica responsable en este momento de las situaciones por las que atravesamos en Canarias", apuntilló. El consejero puntualizó que desde el año 2009 se han producido siete apagones ceros energéticos en Canarias, de ahí que insistió en que la solución pasa por "actualizar o sustituir el material obsoleto, que en algunos casos llega hasta los 50 años de uso en algunas de las centrales". UNAS 883 PERSONAS AÚN SIN ELECTRICIDAD El consejero canario de Energía ha informado de que actualmente hay 883 usuarios a los que "no llega la electricidad" tras alcanzar el 94 por ciento de los usuarios con electricidad en la isla en este momento, en una situación que calificó de "inaceptable". Para intentar alcanzar al 100 por 100 de los usuarios se ha introducido de forma progresiva energía de los aerogeneradores de los parques eólicos de la isla de La Gomera, permitiendo también "acelerar el proceso de recuperación de esa energía a todos y cada uno de los usuarios". En este marco añadió que también se hizo la propuesta de que el Ministerio de Defensa diera apoyo a La Gomera desplazando grupos electrógenos a la isla, a lo que se ha sumado que durante la noche de e este lunes llegaba a la isla una mini central que procedía desde La Palma, en el que desde la Dirección General de la Consejería de Transición Ecológica y Energía se han tramitado las autorizaciones pertinentes para que durante este miércoles pueda funcionar y dar "solidez a ese servicio" que se está dando en La Gomera y "mayor seguridad" a los usuarios. Por último, agradeció la labor de los trabajadores "en todo momento" de Endesa, así como la coordinación del Cabildo de La Gomera.