Condenada a un año de cárcel por cortar las vías del AVE en Girona tras la sentencia del 1-O

El Juzgado Penal 5 de Girona ha condenado a una mujer a un año de cárcel por desórdenes públicos en la protesta que cortó las vías del AVE en Girona tras la sentencia del 1-O. Su grupo de apoyo ha explicado en un comunicado este martes que la condena también incluye que indemnice a Renfe con una "cantidad indeterminada". La mujer participó en la protesta que el 14 de octubre marchó sobre las vías del tren de Girona, donde manifestantes hicieron e incendiaron barricadas, y la sentencia no la condena por el delito daños a las vías. Por eso, el juzgado ha descartado que deba indemnizar a Adif por los daños en las vías del AVE, ya que no se ha probado que participara en estos daños. El grupo de apoyo a la mujer ha avisado de que está preparando un recurso contra la sentencia, y considera que las imágenes de la protesta en las que se basa la sentencia no han cumplido "las mínimas garantías en términos de cadena de custodia".