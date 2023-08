CC se abre a apoyar la investidura de Sánchez o Feijóo para evitar elecciones, pero no "un gobierno con extremos"

La diputada electa de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha expuesto que está dispuesta a negociar "un acuerdo puntual" con el candidato a presidente del Gobierno que tenga más apoyos para que España "no se paralice", pero que no van a apoyar ningún acuerdo de legislatura que incluya en el Gobierno a Vox, Sumar, Podemos o Bildu. "Estamos abiertos a hablar con ambos candidatos", Alberto Núñez Feijóo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE), "si consiguen los apoyos que necesitan", ha declarado la diputada canaria. Además, ha declarado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, que si Sánchez y Feijóo necesitan a Canarias, ellos "hablarán, negociarán y plantearán los problemas de los canarios" en un documento, para que se cumpla "con plazos y fechas". Valido ha admitido que han mantenido conversaciones "informales", de toma de contacto, con los candidatos de PP y PSOE, pero desde Coalición Canaria están abiertos a reuniones telefónicas y presenciales en los próximos días. A su juicio, son PP y PSOE quienes tienen que buscar los apoyos para la constitución de la Mesa del Congreso, algo para lo que Coalición Canaria no tiene "prisa", aunque están a "disposición del uno y del otro". "Nosotros estaríamos dispuestos a negociar un acuerdo puntual de investidura con quien tenga los apoyos", para que la legislatura comience y se eviten nuevas elecciones, pero no a un acuerdo de legislatura con partidos extremistas como "socios de viaje", ha puntualizado. Coalición Canaria ha recordado que ha llegado a acuerdos tanto con el PP como con el PSOE, por lo que es "normalidad democrática" apoyar a quien tiene "las mayorías" aunque sea diferente al partido que gobierna en Canarias y el que lo hace a nivel nacional. La diputada ha descartado que vayan a replantearse contactos con el PP después de que Vox comunicara que su líder, Santiago Abascal, se ha reunido con Feijóo después de las generales. JUNTS REBAJARÁ SUS DEMANDAS Preguntada por la posición de Junts, cuyos siete escaños son fundamentales para la investidura, Valido ha dicho que aún no está clara, si bien ha estimado que "probablemente matizarán los planteamientos" de referéndum y amnistía. Asimismo, ha denunciado que los acuerdos con Canarias "no se respetan ni se otorgan", y considera que el País Vasco o Cataluña "salen más beneficiados en las negociaciones" y lo llevan viendo "mucho tiempo". Valido ha indicado que quien quiera el voto de su partido tiene que comprometerse a reformar la financiación autonómica y respetar el Estatuto de Autonomía, así como a la "necesidad" de crear una comisión bilateral y una comisión de estudios sobre la cuestión migratoria. Ha demandado más información y medios para "atender y vigilar" una ruta "tan peligrosa" del Atlántico en la que hay naufragios a diario, ha lamentado. Tras el recuento del voto CERA, Sánchez necesitaría el voto favorable de Junts para ser investido salvo que antes logre sumar a Coalición Canaria, en cuyo caso bastaría con la abstención de los de Carles Puigdemont.