Aragonès insiste en que agotará la legislatura: "El trabajo no debe dejarse antes de tiempo"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido este martes en que agotará la legislatura para culminar el trabajo que ha llevado a cabo al frente del Govern: "El trabajo debe hacerse y no debe dejarse antes de tiempo". "Trabajaremos hasta el final de la legislatura", ha sostenido en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, con lo que no prevé celebrar comicios antes de febrero de 2025, cuando deben celebrarse calendario en mano. Sin querer especular sobre si contempla la entrada de Junts en el Govern en la segunda parte de la legislatura, Aragonès ha reivindicado la situación de la economía catalana y las cifras de creación de empleo, el "cambio de paradigma" en el ámbito del impulso de las energías renovables, y las medidas que han impulsado para reforzar la educación y la sanidad. También ha llamado a seguir trabajando para reforzar la escuela en catalán y hacerlo "más que nunca porque es la obsesión de la derecha y la extrema derecha". PRESUPUESTOS DE 2024 Al preguntársele sobre la elaboración del proyecto de Presupuestos de 2024, el presidente de la Generalitat ha explicado que están en un "estadio preliminar" a la espera de que el Ministerio de Hacienda les facilite los datos de los recursos que proceden del sistema de financiación. "No nos han facilitado los datos. Una vez los tengamos, pondremos saber el cuadro total", ha apuntado Aragonès, que también ha admitido que los resultados electorales de ERC, tras las municipales y las generales, no han sido buenos. Más allá de los motivos, ha apelado a "tomar nota y a seguir trabajando con más voluntad que nunca para avanzar" en los objetivos que fijaron al inicio de la legislatura y para servir a la ciudadanía.